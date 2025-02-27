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Custom Racing

Custom Racing 1.0.0

Испытайте безграничные возможности тюнинга и станьте королем гоночных трасс
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AlleyLabs
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 334 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Custom Racing открывает перед вами мир реставрации классических автомобилей и дарит безграничные возможности для создания уникальных проектов. Соревнуйтесь в гонки на легендарных трассах, где каждая победа приносит новые награды и шанс улучшить свой автомобиль. Подбирайте детали, изменяйте внешний вид машин и совершенствуйте характеристики, чтобы стать настоящим мастером кастомизации. Почувствуйте себя профессиональным механиком, превращая старые авто в роскошные модели, готовые удивить любого соперника.


Погрузитесь в увлекательный геймплей, где наряду со скоростными заездами вас ждут захватывающие соревнования и испытания. Не забудьте насладиться мини-играми, которые добавят разнообразия и позволят получить дополнительные награды по пути к вашей главной цели. Участвуйте в непрерывном цикле прогресса, открывая новые детали и горизонты, и докажите, что ваши навыки вождения и творческий подход непобедимы на всех уровнях этой динамичной игры.


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