Описание

Custom Racing открывает перед вами мир реставрации классических автомобилей и дарит безграничные возможности для создания уникальных проектов. Соревнуйтесь в гонки на легендарных трассах, где каждая победа приносит новые награды и шанс улучшить свой автомобиль. Подбирайте детали, изменяйте внешний вид машин и совершенствуйте характеристики, чтобы стать настоящим мастером кастомизации. Почувствуйте себя профессиональным механиком, превращая старые авто в роскошные модели, готовые удивить любого соперника.





Погрузитесь в увлекательный геймплей, где наряду со скоростными заездами вас ждут захватывающие соревнования и испытания. Не забудьте насладиться мини-играми, которые добавят разнообразия и позволят получить дополнительные награды по пути к вашей главной цели. Участвуйте в непрерывном цикле прогресса, открывая новые детали и горизонты, и докажите, что ваши навыки вождения и творческий подход непобедимы на всех уровнях этой динамичной игры.