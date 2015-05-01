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Racing Master (Полная версия)

Racing Master (Полная версия) 0.19.0

Покорите трассы в Racing Master – гонки без границ!
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Версия:
0.19.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Exptional Global
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 3.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
145
Скриншоты
Описание

Racing Master — это ультрареалистичная гоночная игра, созданная в сотрудничестве с CODEMASTERS®. Соберите коллекцию из более чем 100 лицензированных автомобилей мировых брендов и настройте их по своему вкусу. Ощутите настоящий драйв на культовых трассах и в городах по всему миру, бросая вызов соперникам в напряжённых онлайн-заездах.


Насладитесь потрясающей графикой и реалистичными звуками двигателя, которые перенесут вас прямо на гоночную трассу. Соревнуйтесь с игроками в реальном времени, докажите своё мастерство в управлении и станьте легендой автоспорта. Пристегните ремни — Racing Master ждет вас на старте!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Racing Master (Полная версия) 3.2 Гб Ссылка 2 3.2 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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