Версия:
0.19.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Exptional Global
Обновлено:
Сегодня, 00:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 3.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
145
Описание
Racing Master — это ультрареалистичная гоночная игра, созданная в сотрудничестве с CODEMASTERS®. Соберите коллекцию из более чем 100 лицензированных автомобилей мировых брендов и настройте их по своему вкусу. Ощутите настоящий драйв на культовых трассах и в городах по всему миру, бросая вызов соперникам в напряжённых онлайн-заездах.
Насладитесь потрясающей графикой и реалистичными звуками двигателя, которые перенесут вас прямо на гоночную трассу. Соревнуйтесь с игроками в реальном времени, докажите своё мастерство в управлении и станьте легендой автоспорта. Пристегните ремни — Racing Master ждет вас на старте!
Информация о модах
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