Описание

Racing Master — это ультрареалистичная гоночная игра, созданная в сотрудничестве с CODEMASTERS®. Соберите коллекцию из более чем 100 лицензированных автомобилей мировых брендов и настройте их по своему вкусу. Ощутите настоящий драйв на культовых трассах и в городах по всему миру, бросая вызов соперникам в напряжённых онлайн-заездах.





Насладитесь потрясающей графикой и реалистичными звуками двигателя, которые перенесут вас прямо на гоночную трассу. Соревнуйтесь с игроками в реальном времени, докажите своё мастерство в управлении и станьте легендой автоспорта. Пристегните ремни — Racing Master ждет вас на старте!