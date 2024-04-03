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Project Offroad 3 (Мод, Бесплатные покупки)

Project Offroad 3 (Мод, Бесплатные покупки) 5.9.1

3
2
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Версия:
5.9.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Bycodec Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 127
Скриншоты
Описание

Project Offroad 3 - это продолжение популярной серии игр, которые позволяют игрокам испытать адреналиновый опыт вождения различных внедорожных транспортных средств. В этой игре вы можете выбирать между различными видами машин, включая монстр-траки и внедорожники военного уровня, и отправиться на путешествие по сложным грунтовым дорогам и тяжелому месторождению.


Основной акцент в игре делается на реалистичной физике движения и поведении транспортных средств. Игрокам приходится бороться с труднопроходимой местностью, преодолевать различные препятствия и испытывать свои навыки вождения. От игроков требуется управлять своим транспортным средством так, чтобы оно не перевернулось или не застряло в грязи. В игре также предусмотрено большое количество различных миссий и испытаний, в которых игроки могут проверить свои навыки вождения. Это может быть соревнования на время, трюковые миссии или даже спасение ситуаций в экстремальных условиях.


"Project Offroad 3" предоставляет игрокам возможность испытать адреналиновый опыт вождения внедорожников и других мощных машин, и это может быть особенно привлекательно для любителей автомобильных симуляторов и внедорожной езды.


Информация о модах
  • Разблокированы все машины.
  • Вы можете совершать покупки, даже если у вас недостаточно денег в игре.
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Project Offroad 3 (Мод, Бесплатные покупки) v5.9.1 MOD APK

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Скачать Project Offroad 3 (Мод, Бесплатные покупки) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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