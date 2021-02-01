Описание

Nissan GTR R34 Drift Simulator приглашает вас окунуться в мир захватывающих дрифтов и гонок с открытым миром, где легендарный Nissan GTR R34 становится вашим главным оружием на улицах. Испытайте реалистичную физику автомобилей, которая дарит ощущение настоящего драйва и позволяет вам чувствовать каждое движение вашей машины. Огромные карты открытого мира созданы специально для настоящих энтузиастов гонок, готовых к бесконечным приключениям и динамичным уличным заездам.





Управляйте более чем 60 высокопроизводительными автомобилями, разблокируйте легендарные модели и настраивайте их под свой стиль в этой уникальной игре. Персонализируйте Nissan GTR R34 с помощью индивидуальных ливреев, окраски и множества деталей, чтобы ваша машина стала по-настоящему уникальной. Nissan GTR R34 Drift Simulator предлагает вам бесконечные возможности для настройки и улучшения, превращая каждую гонку в незабываемое испытание мастерства и скорости.