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Nissan GTR R34 Drift Simulator (Мод, Без рекламы)

Nissan GTR R34 Drift Simulator (Мод, Без рекламы) 4.0

Доминируйте на улицах в реалистичном симуляторе дрифта и гонок
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Версия:
4.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Pals Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Nissan GTR R34 Drift Simulator приглашает вас окунуться в мир захватывающих дрифтов и гонок с открытым миром, где легендарный Nissan GTR R34 становится вашим главным оружием на улицах. Испытайте реалистичную физику автомобилей, которая дарит ощущение настоящего драйва и позволяет вам чувствовать каждое движение вашей машины. Огромные карты открытого мира созданы специально для настоящих энтузиастов гонок, готовых к бесконечным приключениям и динамичным уличным заездам.


Управляйте более чем 60 высокопроизводительными автомобилями, разблокируйте легендарные модели и настраивайте их под свой стиль в этой уникальной игре. Персонализируйте Nissan GTR R34 с помощью индивидуальных ливреев, окраски и множества деталей, чтобы ваша машина стала по-настоящему уникальной. Nissan GTR R34 Drift Simulator предлагает вам бесконечные возможности для настройки и улучшения, превращая каждую гонку в незабываемое испытание мастерства и скорости.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Nissan GTR R34 Drift Simulator (Мод, Без рекламы) v4.0 MOD APK

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Скачать Nissan GTR R34 Drift Simulator (Мод, Без рекламы) 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб
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