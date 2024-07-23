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Car Crash Simulator (Мод, без рекламы)

Car Crash Simulator (Мод, без рекламы) 29

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Версия:
29
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Carrot Games Studio
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
453
Скриншоты
Описание

Car Crash Simulator - это игра, которая приглашает вас в увлекательный мир автомобильных приключений и адреналина. В этой игре вы сможете ощутить настоящее волнение гонок и испытаний, управляя разнообразными внедорожными монстрами и вовлекаясь в захватывающие дрифт-гонки на различных трассах.


Независимо от того, являетесь ли вы поклонником соревнований в стиле NASCAR или предпочитаете бездорожье, Car Crash Simulator обещает предоставить вам непередаваемые ощущения, основанные на реалистичной физике движения. В этой игре вы почувствуете каждое столкновение, удар и ускорение, будто находитесь за рулем настоящего автомобиля.


Подготовьтесь к захватывающим испытаниям, исследуйте разнообразные местности и воплощайте свои гоночные фантазии. Car Crash Simulator предоставляет вам возможность прочувствовать весь адреналин и волнение гонок, не выходя из дома.


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 Теги темы: Без рекламы

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