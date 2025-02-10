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Takata Drift JDM (Мод, Много денег)

Takata Drift JDM (Мод, Много денег) 2.8

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Версия:
2.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tarik Souhail Abougoush
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 477 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 174
Скриншоты
Описание

Takata Drift JDM предлагает игрокам уникальный и реалистичный опыт дрифта. В игре используется высококачественное моделирование сцепления шин и механики распределения веса, что придает дрифту подлинное ощущение инерции и контроля. Когда игроки проходят крутые повороты и удерживают длинные стремительные скольжения, они чувствуют удовольствие от точно рассчитанного заноса. Это создает максимально реалистичный и захватывающий опыт дрифта.


Игра предоставляет широкий выбор более чем 50 лицензированных автомобилей от таких производителей, как Nissan, Toyota, Subaru и другие. В этом ассортименте есть разнообразные транспортные средства, включая спортивные купе, маслкары и экзотические суперкары. Каждый автомобиль обладает уникальными характеристиками, такими как мощность двигателя, центр тяжести и реакция рулевого управления. Кроме того, игроки могут настраивать передаточные числа, шины и подвеску в соответствии с их индивидуальными предпочтениями в дрифте. Благодаря такому разнообразию транспортных средств, игрокам легче всего найти идеальный автомобиль для дрифта, который соответствует их стилю и предпочтениям. Это делает игру еще более увлекательной и переносит дрифт на новый уровень реализма и азарта.



Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Takata Drift JDM (Мод, Много денег) 477 Мб Ссылка 2 477 Мб

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