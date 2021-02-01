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Rat Killer Runner (Мод меню)

Rat Killer Runner (Мод меню) 0.1

Откройте мир роботов: преодолевайте препятствия и улучшайте оружие
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Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kiwert Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В игре Rat Killer Runner вы становитесь отважным роботом, отправленным на охоту за крысами в мире, полном ловушек и опасностей. Преодолевая препятствия и избегая угроз, вы уверенно движетесь к своей цели, превращая каждую встречу в захватывающее испытание.


Настройка робота становится ключом к успеху: используйте свои доходы стратегически для добавления мощного оружия, которое усилит вашу эффективность в бою. Благодаря простому управлению и динамичному игровому процессу, игра предлагает увлекательный опыт для игроков всех возрастов, даря незабываемые моменты азарта и стратегических побед.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное здоровье
  • Урон Мультиплеер
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Rat Killer Runner (Мод меню) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

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