Rat Killer Runner (Мод меню) 0.1
Откройте мир роботов: преодолевайте препятствия и улучшайте оружие
Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kiwert Games
Обновлено:
Сегодня, 22:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
В игре Rat Killer Runner вы становитесь отважным роботом, отправленным на охоту за крысами в мире, полном ловушек и опасностей. Преодолевая препятствия и избегая угроз, вы уверенно движетесь к своей цели, превращая каждую встречу в захватывающее испытание.
Настройка робота становится ключом к успеху: используйте свои доходы стратегически для добавления мощного оружия, которое усилит вашу эффективность в бою. Благодаря простому управлению и динамичному игровому процессу, игра предлагает увлекательный опыт для игроков всех возрастов, даря незабываемые моменты азарта и стратегических побед.
Информация о модах
- Меню модов
- Неограниченные деньги
- Неограниченное здоровье
- Урон Мультиплеер
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