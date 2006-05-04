Описание

Street King Открытый мир Street Racing: гоночный проект с открытым «миром» размером с большой город, множеством трасс, автомобилей и чем-то вроде полиции на улицах. Представители закона крайне возмущены нарушением скоростного режима и с радостью наденут наручники на любого, кого они смогут поймать. Участвуйте в гонках, побеждайте, улучшайте автомобили или покупайте новые, открывайте дополнительные игровые возможности и просто получайте удовольствие в гонках, наполненных адреналином.