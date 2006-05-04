Версия:
3.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
RLin
Обновлено:
Сегодня, 00:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 470 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 873
Описание
Street King Открытый мир Street Racing: гоночный проект с открытым «миром» размером с большой город, множеством трасс, автомобилей и чем-то вроде полиции на улицах. Представители закона крайне возмущены нарушением скоростного режима и с радостью наденут наручники на любого, кого они смогут поймать. Участвуйте в гонках, побеждайте, улучшайте автомобили или покупайте новые, открывайте дополнительные игровые возможности и просто получайте удовольствие в гонках, наполненных адреналином.
Информация о модах
Много денег
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Скачать The Street King: Open World Street Racing (Мод, Много денег) v3.9 MOD APK
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