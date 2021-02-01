Battle Rally (Мод меню) 1.0.0
Сражайтесь за победу: гонки, стрельба и адреналин в Battle Rally
Достигните максимальной производительности в жестком соревновании с другими участниками! В игре Battle Rally вы будете сражаться и участвовать в захватывающих гонках, используя ракеты и турбо-ускорение, чтобы первыми пересечь финишную черту. Наслаждайтесь разнообразием игровых режимов — от классических трасс до режима нокаута и других испытаний, где каждое мгновение наполнено адреналином.
Путешествуйте по живописным локациям: густые джунгли, лавовые вулканы и пустынные ледяные планеты создают уникальную атмосферу для динамичных сражений. Ваше место в каждой гонке определяет ваш рейтинг в лиге и дает шанс на эксклюзивные награды. Соревнуйтесь с игроками со всего мира, выкладывайтесь на полную и докажите, что именно вы заслуживаете звания чемпиона Battle Rally!
1. ВЫСОКИЙ УРОН ПУЛИ
2. ВЫСОКИЙ КОЛИЧЕСТВО ПУЛ (БЫСТРАЯ ПЕРЕЗАРЯДКА)
3. ВЫСОКИЙ ЗАПАС ЗДОРОВЬЯ ГОНЩИКА
4. БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
5. СПОСОБНОСТЬ (УВЕЛИЧЕНЫ СКОРОСТЬ ПЕРСОНАЖА И УРОН СПОСОБНОСТЕЙ)
6. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
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