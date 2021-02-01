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Battle Rally (Мод меню)

Battle Rally (Мод меню) 1.0.0

Сражайтесь за победу: гонки, стрельба и адреналин в Battle Rally
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Koolhaus Games Inc.
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 483 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
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Описание

Достигните максимальной производительности в жестком соревновании с другими участниками! В игре Battle Rally вы будете сражаться и участвовать в захватывающих гонках, используя ракеты и турбо-ускорение, чтобы первыми пересечь финишную черту. Наслаждайтесь разнообразием игровых режимов — от классических трасс до режима нокаута и других испытаний, где каждое мгновение наполнено адреналином.


Путешествуйте по живописным локациям: густые джунгли, лавовые вулканы и пустынные ледяные планеты создают уникальную атмосферу для динамичных сражений. Ваше место в каждой гонке определяет ваш рейтинг в лиге и дает шанс на эксклюзивные награды. Соревнуйтесь с игроками со всего мира, выкладывайтесь на полную и докажите, что именно вы заслуживаете звания чемпиона Battle Rally!


Информация о модах

1. ВЫСОКИЙ УРОН ПУЛИ

2. ВЫСОКИЙ КОЛИЧЕСТВО ПУЛ (БЫСТРАЯ ПЕРЕЗАРЯДКА)

3. ВЫСОКИЙ ЗАПАС ЗДОРОВЬЯ ГОНЩИКА

4. БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

5. СПОСОБНОСТЬ (УВЕЛИЧЕНЫ СКОРОСТЬ ПЕРСОНАЖА И УРОН СПОСОБНОСТЕЙ)

6. ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Battle Rally (Мод меню) 483 Мб Ссылка 2 483 Мб

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