Описание

Достигните максимальной производительности в жестком соревновании с другими участниками! В игре Battle Rally вы будете сражаться и участвовать в захватывающих гонках, используя ракеты и турбо-ускорение, чтобы первыми пересечь финишную черту. Наслаждайтесь разнообразием игровых режимов — от классических трасс до режима нокаута и других испытаний, где каждое мгновение наполнено адреналином.





Путешествуйте по живописным локациям: густые джунгли, лавовые вулканы и пустынные ледяные планеты создают уникальную атмосферу для динамичных сражений. Ваше место в каждой гонке определяет ваш рейтинг в лиге и дает шанс на эксклюзивные награды. Соревнуйтесь с игроками со всего мира, выкладывайтесь на полную и докажите, что именно вы заслуживаете звания чемпиона Battle Rally!