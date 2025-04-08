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Car Simulator San Andreas (Мод, Много денег)

Car Simulator San Andreas 0.3

Много денег

Город ждёт, движок рычит, и только ты решаешь — гонять по правилам или по кайфу
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Версия:
0.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Sad City, 17
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Car Simulator San Andreas — это аркадная гоночная игра с элементами симулятора, где тебя ждут открытые карты, десятки машин, свободное вождение и целый список заданий. Хочешь просто кататься по улицам под вечернее солнце или дрифтовать ночью в пустынном районе? Без проблем. Смена дня и ночи, детализированная графика и динамичный саунд создают атмосферу настоящего уличного драйва.


В Car Simulator San Andreas ты можешь тюнить машины, улучшать характеристики, персонализировать персонажа и бросать вызов не только улицам, но и другим игрокам в рейтингах. Испытания, миссии, награды — всё это делает игру не просто красивой прогулкой, а полноценным автоприключением. Управление удобное, транспорт разнообразный — от спорткаров до тяжёлых монстров. Любишь скорость, свободу и стиль? Тогда тебе точно сюда.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Car Simulator San Andreas (Мод, Много денег) 188 Мб Ссылка 2 188 Мб
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