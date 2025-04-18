Highway Traffic: Car Idle 0.1.0
Поток машин, апгрейды и бесконечная трасса — гонка продолжается, даже когда ты отдыхаешь
Версия:
0.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Super Mega Game Dev
Обновлено:
Сегодня, 16:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 188 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание
Highway Traffic: Car Idle — это игра для тех, кто любит скорость, апгрейды и ощущение постоянного движения. Выбирай машину, выезжай на шоссе и прорывайся сквозь бесконечный поток автомобилей. Уклоняйся от столкновений, собирай ресурсы, улучшай характеристики и наблюдай, как твой авто становится всё быстрее, мощнее и доходнее.
Даже когда ты не за рулём, игра продолжает работать: доход растёт, машины фармят трассу, а ты возвращаешься, чтобы собрать награды и вложиться в новые апгрейды. Highway Traffic: Car Idle — это смесь гонки и «ленивого» прогресса, в которую легко влиться и приятно возвращаться. Идеальный выбор для тех, кто хочет скорости — но в своём темпе.
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