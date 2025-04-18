Описание

Highway Traffic: Car Idle — это игра для тех, кто любит скорость, апгрейды и ощущение постоянного движения. Выбирай машину, выезжай на шоссе и прорывайся сквозь бесконечный поток автомобилей. Уклоняйся от столкновений, собирай ресурсы, улучшай характеристики и наблюдай, как твой авто становится всё быстрее, мощнее и доходнее.





Даже когда ты не за рулём, игра продолжает работать: доход растёт, машины фармят трассу, а ты возвращаешься, чтобы собрать награды и вложиться в новые апгрейды. Highway Traffic: Car Idle — это смесь гонки и «ленивого» прогресса, в которую легко влиться и приятно возвращаться. Идеальный выбор для тех, кто хочет скорости — но в своём темпе.