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GRID™ Legends: Deluxe Edition (Мод, Unlocked)

GRID™ Legends: Deluxe Edition 1.1.4RC7

Unlocked

Когда каждая гонка — это драма на скорости 300 км/ч
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Версия:
1.1.4RC7
Требования:
Android 12
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

GRID Legends: Deluxe Edition — это не просто гонки. Это мотор, который ревёт, пока сердце стучит в такт поворотам. Здесь нет ленивых заездов ради галочки — только битва. Каждая трасса — испытание, каждый соперник — личная история, которую вы переписываете на пределе сцепления с дорогой. Codemasters снова делают то, что у них получается лучше всего: создают мир, где реальность и аркада сливаются в идеально сбалансированный азарт. Вам не придётся выбирать между контролем и весельем — здесь всё уже на месте, и гонка начинается сразу, без долгих вступлений.


Deluxe-версия — это как попасть в VIP-зону гоночного безумия. Все DLC-пакеты сразу открыты: больше машин, трасс, событий, и всё — подогнано до миллиметра. Тут не просто наращиваешь скорость, а строишь карьеру, вступаешь в конфликты, борешься за имя на фоне пылающих тормозов. Визуал держит высокую планку: отражения в капоте, пыль из-под колес, ночные трассы под дождём — ощущение, будто ты внутри телевизионной драмы о гонках, где каждое столкновение — сюжетный поворот. Если ты ищешь игру, которая не отпустит после первого круга — GRID Legends подаст тебе руль и скажет: "Жми".


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 Теги темы: Unlocked

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Скачать GRID™ Legends: Deluxe Edition (Мод, Unlocked) 4 Гб Ссылка 2 4 Гб

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