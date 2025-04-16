Описание

GRID Legends: Deluxe Edition — это не просто гонки. Это мотор, который ревёт, пока сердце стучит в такт поворотам. Здесь нет ленивых заездов ради галочки — только битва. Каждая трасса — испытание, каждый соперник — личная история, которую вы переписываете на пределе сцепления с дорогой. Codemasters снова делают то, что у них получается лучше всего: создают мир, где реальность и аркада сливаются в идеально сбалансированный азарт. Вам не придётся выбирать между контролем и весельем — здесь всё уже на месте, и гонка начинается сразу, без долгих вступлений.





Deluxe-версия — это как попасть в VIP-зону гоночного безумия. Все DLC-пакеты сразу открыты: больше машин, трасс, событий, и всё — подогнано до миллиметра. Тут не просто наращиваешь скорость, а строишь карьеру, вступаешь в конфликты, борешься за имя на фоне пылающих тормозов. Визуал держит высокую планку: отражения в капоте, пыль из-под колес, ночные трассы под дождём — ощущение, будто ты внутри телевизионной драмы о гонках, где каждое столкновение — сюжетный поворот. Если ты ищешь игру, которая не отпустит после первого круга — GRID Legends подаст тебе руль и скажет: "Жми".