Описание

Monster Truck Rampage — это аркадная гонка с уклоном в разрушение. Каждые пять минут ты мчишься по уровню, давишь мелкие тачки, пробиваешься через баррикады и круши всё, что мешает. Управление простое, а визуальная отдача — мощная: металл мнётся, тачки разлетаются, а твой монстр только набирает ход. Хочешь больше — впереди новые трассы и жёсткие испытания.





Зарабатывай награды, улучшай свою технику и настраивай внешний вид: подвеска, корпус, раскраска — всё под твой стиль. Прокачка влияет на поведение машины и открывает новые способности, от ускорения до таран-удара. Игра работает офлайн, без доната, и отлично подойдёт тем, кто соскучился по яркому, шумному безумию с грязью и мотором.