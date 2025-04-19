Monster Truck Rampage 0.4.6
Дави всё на пути, тюнингуй монстр-трак и проходи трассы с препятствиями
Версия:
0.4.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Yso Corp
Обновлено:
Сегодня, 13:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание
Monster Truck Rampage — это аркадная гонка с уклоном в разрушение. Каждые пять минут ты мчишься по уровню, давишь мелкие тачки, пробиваешься через баррикады и круши всё, что мешает. Управление простое, а визуальная отдача — мощная: металл мнётся, тачки разлетаются, а твой монстр только набирает ход. Хочешь больше — впереди новые трассы и жёсткие испытания.
Зарабатывай награды, улучшай свою технику и настраивай внешний вид: подвеска, корпус, раскраска — всё под твой стиль. Прокачка влияет на поведение машины и открывает новые способности, от ускорения до таран-удара. Игра работает офлайн, без доната, и отлично подойдёт тем, кто соскучился по яркому, шумному безумию с грязью и мотором.
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