Описание

Mountain Legends 5 — это гоночный симулятор с реалистичным управлением, продуманной физикой и десятками трасс, как реальных, так и футуристических. Каждые пять минут ты преодолеваешь крутые подъёмы, крутишь виражи и борешься с умным ИИ на фоне живописных локаций. Внимание к деталям, разнообразие условий и плавная динамика делают каждую гонку настоящим испытанием.





В твоём распоряжении широкий парк автомобилей и глубокая система тюнинга, которую можно использовать и в гараже, и прямо в бою за первое место. Mountain Legends 5 работает офлайн и подойдёт как любителям хардкорных заездов, так и тем, кто просто хочет насладиться скоростью, управлением и красивыми пейзажами. Если тебе по душе драйв и техника — за руль!