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Mountain Legends 5 (полная версия)

Mountain Legends 5 (полная версия) 1.2

Участвуй в гонках по горам, тюнингуй авто и обгони всех на финише
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Версия:
1.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 11:36
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Mountain Legends 5 — это гоночный симулятор с реалистичным управлением, продуманной физикой и десятками трасс, как реальных, так и футуристических. Каждые пять минут ты преодолеваешь крутые подъёмы, крутишь виражи и борешься с умным ИИ на фоне живописных локаций. Внимание к деталям, разнообразие условий и плавная динамика делают каждую гонку настоящим испытанием.


В твоём распоряжении широкий парк автомобилей и глубокая система тюнинга, которую можно использовать и в гараже, и прямо в бою за первое место. Mountain Legends 5 работает офлайн и подойдёт как любителям хардкорных заездов, так и тем, кто просто хочет насладиться скоростью, управлением и красивыми пейзажами. Если тебе по душе драйв и техника — за руль!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Mountain Legends 5 (полная версия) v1.2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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