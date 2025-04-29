Mountain Legends 5 (полная версия) 1.2
Участвуй в гонках по горам, тюнингуй авто и обгони всех на финише
Mountain Legends 5 — это гоночный симулятор с реалистичным управлением, продуманной физикой и десятками трасс, как реальных, так и футуристических. Каждые пять минут ты преодолеваешь крутые подъёмы, крутишь виражи и борешься с умным ИИ на фоне живописных локаций. Внимание к деталям, разнообразие условий и плавная динамика делают каждую гонку настоящим испытанием.
В твоём распоряжении широкий парк автомобилей и глубокая система тюнинга, которую можно использовать и в гараже, и прямо в бою за первое место. Mountain Legends 5 работает офлайн и подойдёт как любителям хардкорных заездов, так и тем, кто просто хочет насладиться скоростью, управлением и красивыми пейзажами. Если тебе по душе драйв и техника — за руль!
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.