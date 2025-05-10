Pixel Car Racer (Мод, Много денег) 1.2.5
Pixel Car Racer - захватывающая мобильная игра, предлагающая игрокам увлекательный игровой процесс драг-рейсинга и возможность тюнинга и модернизации своих автомобилей. В этой игре вас ждут захватывающие гонки на короткие дистанции, где каждая секунда имеет значение. Вы сможете настраивать и модернизировать свои автомобили на свой вкус, улучшая двигатели, подвеску, трансмиссию и многое другое, чтобы достичь максимальной производительности.
Геймплей игры прост и интуитивно понятен, что делает ее доступной для всех игроков. Кроме того, ретро-графика придает игре уникальный стиль и привлекательность, что делает ее особенно привлекательной для любителей автоспорта и классических автомобилей. Pixel Car Racer - это идеальная игра для тех, кто хочет почувствовать адреналин драг-рейсинга и создать уникальные автомобили.
Бесконечные деньги
Скачать Pixel Car Racer (Мод, Много денег) v1.2.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.