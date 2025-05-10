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Pixel Car Racer (Мод, Много денег)

Pixel Car Racer (Мод, Много денег) 1.2.5

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Версия:
1.2.5
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
Studio Furukawa
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 01:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 769
Скриншоты
Описание

Pixel Car Racer - захватывающая мобильная игра, предлагающая игрокам увлекательный игровой процесс драг-рейсинга и возможность тюнинга и модернизации своих автомобилей. В этой игре вас ждут захватывающие гонки на короткие дистанции, где каждая секунда имеет значение. Вы сможете настраивать и модернизировать свои автомобили на свой вкус, улучшая двигатели, подвеску, трансмиссию и многое другое, чтобы достичь максимальной производительности.


Геймплей игры прост и интуитивно понятен, что делает ее доступной для всех игроков. Кроме того, ретро-графика придает игре уникальный стиль и привлекательность, что делает ее особенно привлекательной для любителей автоспорта и классических автомобилей. Pixel Car Racer - это идеальная игра для тех, кто хочет почувствовать адреналин драг-рейсинга и создать уникальные автомобили.



Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Pixel Car Racer (Мод, Много денег) v1.2.5 MOD APK

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Скачать Pixel Car Racer (Мод, Много денег) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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