Nitro Fury Racer (Мод, Без рекламы) 1.0.2
Прокачай реакцию и рви трек с соперниками в онлайн-заездах
Nitro Fury Racer — это многопользовательская аркадная гонка, где тебя ждут динамичные заезды по живописным локациям со всего света. Садись за руль суперкара, выжимай максимум и соревнуйся с игроками в разных режимах — от классических кольцевых трасс до гонок на выбывание. Каждые 5 минут — это плотная борьба за позиции, с резкими поворотами, прыжками и мощными ускорениями.
Разблокируй топовые авто, настраивай внешний вид и характеристики, следи за лидербордом и бросай вызов друзьям. Отточенная физика, быстрая матчмейкинговая система и сочная графика делают игру отличным выбором для тех, кто хочет соревноваться, а не ждать. Игра работает онлайн, без донат-зависимости — твои навыки решают всё.
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Nitro Fury Racer (Мод, Без рекламы) v1.0.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.