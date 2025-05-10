Описание

Full Throttle Racing — это аркадный автосимулятор с открытым миром и реалистичной физикой, где каждое нажатие на газ ощущается по-настоящему. Выбирай одну из 40 машин, отправляйся в свободную поездку или участвуй в скоростных заездах с головокружительными трамплинами. Будь то расслабленный круиз по улицам или резкий поворот в гонке, здесь ты сам задаёшь ритм и маршрут.





В игре доступно несколько режимов: одиночный заезд, свободная езда, испытания на время. Ты можешь настроить графику под своё устройство и выбрать язык интерфейса — включая русский. Система прогрессии открывает новые автомобили и маршруты по мере игры. За рулём ты — мастер своего маршрута. Проверь, насколько далеко можешь зайти на полной скорости.