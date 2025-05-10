Full Throttle Racing (Мод, Без рекламы) 0.236
Прокатись на пределе в открытом мире с 40 машинами и каскадными трюками
Full Throttle Racing — это аркадный автосимулятор с открытым миром и реалистичной физикой, где каждое нажатие на газ ощущается по-настоящему. Выбирай одну из 40 машин, отправляйся в свободную поездку или участвуй в скоростных заездах с головокружительными трамплинами. Будь то расслабленный круиз по улицам или резкий поворот в гонке, здесь ты сам задаёшь ритм и маршрут.
В игре доступно несколько режимов: одиночный заезд, свободная езда, испытания на время. Ты можешь настроить графику под своё устройство и выбрать язык интерфейса — включая русский. Система прогрессии открывает новые автомобили и маршруты по мере игры. За рулём ты — мастер своего маршрута. Проверь, насколько далеко можешь зайти на полной скорости.
Без рекламы
Скачать Full Throttle Racing (Мод, Без рекламы) v0.236 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.