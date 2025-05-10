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Full Throttle Racing (Мод, Без рекламы)

Full Throttle Racing (Мод, Без рекламы) 0.236

Прокатись на пределе в открытом мире с 40 машинами и каскадными трюками
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Версия:
0.236
Требования:
Android 9
Разработчик:
SgaddDeveloper
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 15:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Full Throttle Racing — это аркадный автосимулятор с открытым миром и реалистичной физикой, где каждое нажатие на газ ощущается по-настоящему. Выбирай одну из 40 машин, отправляйся в свободную поездку или участвуй в скоростных заездах с головокружительными трамплинами. Будь то расслабленный круиз по улицам или резкий поворот в гонке, здесь ты сам задаёшь ритм и маршрут.


В игре доступно несколько режимов: одиночный заезд, свободная езда, испытания на время. Ты можешь настроить графику под своё устройство и выбрать язык интерфейса — включая русский. Система прогрессии открывает новые автомобили и маршруты по мере игры. За рулём ты — мастер своего маршрута. Проверь, насколько далеко можешь зайти на полной скорости.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Full Throttle Racing (Мод, Без рекламы) v0.236 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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