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Balkan Mania (Мод, Много денег)

Balkan Mania (Мод, Много денег) 8.25

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Версия:
8.25
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Andronescu
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 14:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 831 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 050
Скриншоты
Описание

Готовы поднять свои навыки игры с автомобилями на новый захватывающий уровень? Balkan Mania — идеальное место для этого! Благодаря реалистичной физике, открытому миру и огромному выбору крутых автомобилей вы проведете бесконечные часы веселья.


Balkan Mania — это гораздо больше, чем просто автомобильный симулятор — исследуйте множество локаций и знакомьтесь с разными автомобилями. Испытайте острые ощущения от вождения по дорогам, полным изгибов и поворотов, соревнуйтесь с другими водителями и настраивайте свой собственный автомобиль!


Поднимите свой игровой опыт на новый уровень с Balkan Mania! Наслаждайтесь реалистичной графикой и физикой, бейте рекорды на извилистых дорогах и настраивайте собственный автомобиль, чтобы сделать его уникальным и блистать на дороге.


Откройте для себя мир, полный крутых автомобилей и захватывающих локаций, с Balkan Mania. Бродите по улицам, бросьте вызов реалистичной физике и исследуйте разные автомобили. С этим невероятным автомобильным симулятором вы можете получить незабываемые впечатления. Поднимите свои гоночные навыки на новый уровень и насладитесь захватывающей дух графикой, благодаря которой вы почувствуете, что действительно участвуете в действии. Каждая игровая сессия будет уникальной, так как игра предлагает множество возможностей для игроков, от разных трасс до различных моделей автомобилей с детальной кастомизацией.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Balkan Mania (Мод, Много денег) v8.25 MOD APK

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Скачать Balkan Mania (Мод, Много денег) 831 Мб Ссылка 2 831 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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