Описание

Rice Burner — это автомобильный симулятор о мире 2049 года, где люди восстают против полной автоматизации и восстанавливают старые автомобили вручную. В эпоху ИИ и роботов, где нефть исчезла, единственный шанс оживить машину — использовать топливо из риса. Каждые пять минут ты находишь ржавые кузова, собираешь детали, модифицируешь их и готовишься вернуть на дороги забытые легенды.





Игра предлагает глубокую систему крафта, атмосферу утерянных технологий и ощущение настоящего творческого труда. Управляй своим собственным гаражом, создавай уникальные автомобили, участвуй в гонках и возвращай людям мечту о скорости и свободе. Rice Burner работает офлайн и станет находкой для тех, кто ценит творчество, технику и необычные истории о будущем, где у человека снова есть шанс проявить себя.