Rice Burner (Мод, Много денег) 0.8.5.5f2
Восстанавливай машины и заводи их на рисовом топливе в будущем
Rice Burner — это автомобильный симулятор о мире 2049 года, где люди восстают против полной автоматизации и восстанавливают старые автомобили вручную. В эпоху ИИ и роботов, где нефть исчезла, единственный шанс оживить машину — использовать топливо из риса. Каждые пять минут ты находишь ржавые кузова, собираешь детали, модифицируешь их и готовишься вернуть на дороги забытые легенды.
Игра предлагает глубокую систему крафта, атмосферу утерянных технологий и ощущение настоящего творческого труда. Управляй своим собственным гаражом, создавай уникальные автомобили, участвуй в гонках и возвращай людям мечту о скорости и свободе. Rice Burner работает офлайн и станет находкой для тех, кто ценит творчество, технику и необычные истории о будущем, где у человека снова есть шанс проявить себя.
Войдите в игру, чтобы получить большое количество валюты
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.