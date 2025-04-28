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Rice Burner (Мод, Много денег)

Rice Burner (Мод, Много денег) 0.8.5.5f2

Восстанавливай машины и заводи их на рисовом топливе в будущем
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Версия:
0.8.5.5f2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
TonismoGames LLC
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 12:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Rice Burner — это автомобильный симулятор о мире 2049 года, где люди восстают против полной автоматизации и восстанавливают старые автомобили вручную. В эпоху ИИ и роботов, где нефть исчезла, единственный шанс оживить машину — использовать топливо из риса. Каждые пять минут ты находишь ржавые кузова, собираешь детали, модифицируешь их и готовишься вернуть на дороги забытые легенды.


Игра предлагает глубокую систему крафта, атмосферу утерянных технологий и ощущение настоящего творческого труда. Управляй своим собственным гаражом, создавай уникальные автомобили, участвуй в гонках и возвращай людям мечту о скорости и свободе. Rice Burner работает офлайн и станет находкой для тех, кто ценит творчество, технику и необычные истории о будущем, где у человека снова есть шанс проявить себя.


Информация о модах

Войдите в игру, чтобы получить большое количество валюты

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 Теги темы: Много денег

Скачать Rice Burner (Мод, Много денег) v0.8.5.5f2 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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