Описание

Маска: Хоррор-Игра — Android-хоррор с элементами стелса, экшена и выживания, где ты оказываешься в ловушке заброшенного дома, наполненного тайнами и смертельными опасностями. Каждые пять минут ты крадёшься по скрипящим полам, решаешь загадки, отключаешь ловушки и замираешь от каждого шороха. Здесь нет права на ошибку — враг слышит, видит и адаптируется, чтобы поймать тебя.





В Маска: Хоррор-Игра мрачная атмосфера усиливается благодаря детализированной 3D-графике, реалистичному освещению и тревожному звуковому сопровождению. Уникальный искусственный интеллект врага подстраивается под твой стиль игры, делая каждое повторное прохождение новым испытанием. Решай головоломки, исследуй каждый уголок, избегай встречи с врагом и попытайся выбраться живым. Но помни: он уже рядом.