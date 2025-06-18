Маска: Хоррор-Игра (Мод, Без рекламы) 1.2
Прячься, решай и выживай — каждое движение может стать последним
Маска: Хоррор-Игра — Android-хоррор с элементами стелса, экшена и выживания, где ты оказываешься в ловушке заброшенного дома, наполненного тайнами и смертельными опасностями. Каждые пять минут ты крадёшься по скрипящим полам, решаешь загадки, отключаешь ловушки и замираешь от каждого шороха. Здесь нет права на ошибку — враг слышит, видит и адаптируется, чтобы поймать тебя.
В Маска: Хоррор-Игра мрачная атмосфера усиливается благодаря детализированной 3D-графике, реалистичному освещению и тревожному звуковому сопровождению. Уникальный искусственный интеллект врага подстраивается под твой стиль игры, делая каждое повторное прохождение новым испытанием. Решай головоломки, исследуй каждый уголок, избегай встречи с врагом и попытайся выбраться живым. Но помни: он уже рядом.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.