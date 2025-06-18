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Маска: Хоррор-Игра (Мод, Без рекламы)

Маска: Хоррор-Игра (Мод, Без рекламы) 1.2

Прячься, решай и выживай — каждое движение может стать последним
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Версия:
1.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
VO3KE Games
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:43
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 940 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

Маска: Хоррор-Игра — Android-хоррор с элементами стелса, экшена и выживания, где ты оказываешься в ловушке заброшенного дома, наполненного тайнами и смертельными опасностями. Каждые пять минут ты крадёшься по скрипящим полам, решаешь загадки, отключаешь ловушки и замираешь от каждого шороха. Здесь нет права на ошибку — враг слышит, видит и адаптируется, чтобы поймать тебя.


В Маска: Хоррор-Игра мрачная атмосфера усиливается благодаря детализированной 3D-графике, реалистичному освещению и тревожному звуковому сопровождению. Уникальный искусственный интеллект врага подстраивается под твой стиль игры, делая каждое повторное прохождение новым испытанием. Решай головоломки, исследуй каждый уголок, избегай встречи с врагом и попытайся выбраться живым. Но помни: он уже рядом.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
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Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Маска: Хоррор-Игра (Мод, Без рекламы) v1.2 MOD APK

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Скачать Маска: Хоррор-Игра (Мод, Без рекламы) 940 Мб Ссылка 2 940 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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