Описание

SEGA - широко известный разработчик аркадных игр, который принес в мир бесчисленное количество занимательных и увлекательных игр. Одна из них - Crazy Taxi Classic , выпущенная для мобильных платформ с множеством выдающихся настроек, совместимых с широким спектром мобильных устройств. Содержание игры простое, но увлекательное, и в то же время позволяет игрокам почувствовать азарт, став сумасшедшим таксистом с превосходными навыками вождения. Кроме того, в игре будет больше интересного контента, который игроки смогут исследовать и даже соревноваться с другими игроками по всему миру.





Crazy Taxi Classic познакомит всех с увлекательным и шумным игровым процессом, сопровождаемым массой безумия, чтобы сделать контент богаче и разнообразнее. Все, что игроки чувствуют в этой игре, - это просто забавные моменты, безумие и азарт от вождения такси. Кроме того, игра представит огромный открытый мир с множеством увлекательных занятий, и игроки смогут справиться со всеми ними с помощью своих превосходных навыков вождения такси. Игра будет постоянно расширяться в зависимости от прогресса игрока, включая открытие новых персонажей, множество улучшений производительности и особые задачи по вождению такси. Для таксиста время - деньги, поэтому время всегда будет давить на игроков, но на финише их ждут бесконечные развлечения.







