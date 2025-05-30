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Crazy Taxi Classic (Мод, Без рекламы)

Crazy Taxi Classic (Мод, Без рекламы) 6.0

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Версия:
6.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SEGA
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:27
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 285 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 178
Скриншоты
Описание

SEGA - широко известный разработчик аркадных игр, который принес в мир бесчисленное количество занимательных и увлекательных игр. Одна из них - Crazy Taxi Classic , выпущенная для мобильных платформ с множеством выдающихся настроек, совместимых с широким спектром мобильных устройств. Содержание игры простое, но увлекательное, и в то же время позволяет игрокам почувствовать азарт, став сумасшедшим таксистом с превосходными навыками вождения. Кроме того, в игре будет больше интересного контента, который игроки смогут исследовать и даже соревноваться с другими игроками по всему миру.


Crazy Taxi Classic познакомит всех с увлекательным и шумным игровым процессом, сопровождаемым массой безумия, чтобы сделать контент богаче и разнообразнее. Все, что игроки чувствуют в этой игре, - это просто забавные моменты, безумие и азарт от вождения такси. Кроме того, игра представит огромный открытый мир с множеством увлекательных занятий, и игроки смогут справиться со всеми ними с помощью своих превосходных навыков вождения такси. Игра будет постоянно расширяться в зависимости от прогресса игрока, включая открытие новых персонажей, множество улучшений производительности и особые задачи по вождению такси. Для таксиста время - деньги, поэтому время всегда будет давить на игроков, но на финише их ждут бесконечные развлечения.




Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Crazy Taxi Classic (Мод, Без рекламы) v6.0 MOD APK

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Скачать Crazy Taxi Classic (Мод, Без рекламы) 285 Мб Ссылка 2 285 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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