Timber Clash 3D (Мод меню) 1.0.0
Распили лес, уклонись от бочек и прокачай мотор пилы до предела, лихач!
Timber Clash 3D бросает тебя в залитые солнцем леса, где бензопила гудит как мотор картинга. Одно касание — и дровосек летит по тропинке, срезая стволы на бруски, пока взрывоопасные бочки и падающие валуны мелькают сбоку. Каждые пять минут ты решаешь: рубить напролом или ювелирно лавировать, чтобы цепочка комбо не оборвалась. Если удержишь ритм, экран вспыхнет рейнбоу-модом, а счёт прыгнет выше сосен — захочется ещё один заход.
Собранные брёвна превращаются в монеты: прокачивай навыки пилы для скорости, открывай новых лесорубов с уникальными анимациями и отмыкай десятки скинов от классического фланеля до космического костюма. Более 100 уровней растут по сложности — препятствия двигаются, кланы белок крадут брёвна, а таймер подгоняет. Хочешь рискнуть — включай режим «Хардкор», где одна ошибка равна перезапуску. Загружай игру, точи цепь и докажи, что легенда леса живёт в твоих пальцах.
- Меню
- Неограниченная валюта
- Скорость
Скачать Timber Clash 3D (Мод меню) v1.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.