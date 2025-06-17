Описание

Timber Clash 3D бросает тебя в залитые солнцем леса, где бензопила гудит как мотор картинга. Одно касание — и дровосек летит по тропинке, срезая стволы на бруски, пока взрывоопасные бочки и падающие валуны мелькают сбоку. Каждые пять минут ты решаешь: рубить напролом или ювелирно лавировать, чтобы цепочка комбо не оборвалась. Если удержишь ритм, экран вспыхнет рейнбоу-модом, а счёт прыгнет выше сосен — захочется ещё один заход.





Собранные брёвна превращаются в монеты: прокачивай навыки пилы для скорости, открывай новых лесорубов с уникальными анимациями и отмыкай десятки скинов от классического фланеля до космического костюма. Более 100 уровней растут по сложности — препятствия двигаются, кланы белок крадут брёвна, а таймер подгоняет. Хочешь рискнуть — включай режим «Хардкор», где одна ошибка равна перезапуску. Загружай игру, точи цепь и докажи, что легенда леса живёт в твоих пальцах.