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Timber Clash 3D (Мод меню)

Timber Clash 3D (Мод меню) 1.0.0

Распили лес, уклонись от бочек и прокачай мотор пилы до предела, лихач!
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nhâm Mạnh Tuyền
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 00:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 27 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Timber Clash 3D бросает тебя в залитые солнцем леса, где бензопила гудит как мотор картинга. Одно касание — и дровосек летит по тропинке, срезая стволы на бруски, пока взрывоопасные бочки и падающие валуны мелькают сбоку. Каждые пять минут ты решаешь: рубить напролом или ювелирно лавировать, чтобы цепочка комбо не оборвалась. Если удержишь ритм, экран вспыхнет рейнбоу-модом, а счёт прыгнет выше сосен — захочется ещё один заход.


Собранные брёвна превращаются в монеты: прокачивай навыки пилы для скорости, открывай новых лесорубов с уникальными анимациями и отмыкай десятки скинов от классического фланеля до космического костюма. Более 100 уровней растут по сложности — препятствия двигаются, кланы белок крадут брёвна, а таймер подгоняет. Хочешь рискнуть — включай режим «Хардкор», где одна ошибка равна перезапуску. Загружай игру, точи цепь и докажи, что легенда леса живёт в твоих пальцах.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченная валюта
  • Скорость
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 Теги темы: Мод меню

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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