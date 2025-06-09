Orbt XL 231
Зависни на орбите, удержись как можно дольше — или исчезни в чёрной дыре
Orbt XL — это аркада с космическим минимализмом и высоким давлением, где ты управляешь объектом, вращающимся по орбите вокруг гравитационного ядра. Всё, что нужно — не упасть. Но с каждой секундой орбита сужается, скорость растёт, и тебя начинает тянуть внутрь. Ты пытаешься выровняться, вовремя оторваться, снова влетаешь в траекторию — и всё по новой.
Геймплей простой, но залипательный. Одна ошибка — и всё с начала. Один рекорд — и хочется побить его снова. Музыка, визуал и темп работают на одно: держать тебя в напряжении даже в молчаливом вакууме. Подходит для быстрых заходов, работает офлайн, реагирует моментально. Если хочешь игру, где всё зависит от реакции и концентрации — это идеальный челлендж.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.