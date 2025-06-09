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Orbt XL

Orbt XL 231

Зависни на орбите, удержись как можно дольше — или исчезни в чёрной дыре
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Версия:
231
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Adamvision Studios
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 14:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Orbt XL — это аркада с космическим минимализмом и высоким давлением, где ты управляешь объектом, вращающимся по орбите вокруг гравитационного ядра. Всё, что нужно — не упасть. Но с каждой секундой орбита сужается, скорость растёт, и тебя начинает тянуть внутрь. Ты пытаешься выровняться, вовремя оторваться, снова влетаешь в траекторию — и всё по новой.


Геймплей простой, но залипательный. Одна ошибка — и всё с начала. Один рекорд — и хочется побить его снова. Музыка, визуал и темп работают на одно: держать тебя в напряжении даже в молчаливом вакууме. Подходит для быстрых заходов, работает офлайн, реагирует моментально. Если хочешь игру, где всё зависит от реакции и концентрации — это идеальный челлендж.


Информация о модах

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Скачать Orbt XL v231 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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