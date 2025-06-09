Описание

Orbt XL — это аркада с космическим минимализмом и высоким давлением, где ты управляешь объектом, вращающимся по орбите вокруг гравитационного ядра. Всё, что нужно — не упасть. Но с каждой секундой орбита сужается, скорость растёт, и тебя начинает тянуть внутрь. Ты пытаешься выровняться, вовремя оторваться, снова влетаешь в траекторию — и всё по новой.





Геймплей простой, но залипательный. Одна ошибка — и всё с начала. Один рекорд — и хочется побить его снова. Музыка, визуал и темп работают на одно: держать тебя в напряжении даже в молчаливом вакууме. Подходит для быстрых заходов, работает офлайн, реагирует моментально. Если хочешь игру, где всё зависит от реакции и концентрации — это идеальный челлендж.