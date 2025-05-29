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Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы)

Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы) 1.3.0

Построй тюрьму с нуля, держи порядок и будь готов к бунту в любую секунду
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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
gAAAmes
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 13:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Prison Master: Cons vs Guards — это управленческий симулятор с боевыми вставками, где ты начинаешь как директор скромной тюрьмы и быстро сталкиваешься с грязной, напряжённой, но чертовски интересной работой. Строй блоки, нанимай охрану, следи за питанием, камерами, графиком прогулок и уровнем агрессии среди заключённых. Каждые несколько минут — новое решение: кого изолировать, где усилить охрану, как не выйти в минус по бюджету и при этом не допустить беспорядков.


В Prison Master: Cons vs Guards всё завязано на балансе: экономика, дисциплина, обучение персонала, экстренное реагирование — всё под твоим контролем. Вспыхнул бунт? Бросай силы, туши хаос и восстанавливай порядок. Успешно справился — расширяй территорию и строй новые секции, где сложнее, опаснее и прибыльнее. Нет доната, всё зависит от твоих решений. Хочешь почувствовать, каково это — держать ад под замком? Добро пожаловать.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы) v1.3.0 MOD APK

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Скачать Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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