Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы) 1.3.0
Построй тюрьму с нуля, держи порядок и будь готов к бунту в любую секунду
Prison Master: Cons vs Guards — это управленческий симулятор с боевыми вставками, где ты начинаешь как директор скромной тюрьмы и быстро сталкиваешься с грязной, напряжённой, но чертовски интересной работой. Строй блоки, нанимай охрану, следи за питанием, камерами, графиком прогулок и уровнем агрессии среди заключённых. Каждые несколько минут — новое решение: кого изолировать, где усилить охрану, как не выйти в минус по бюджету и при этом не допустить беспорядков.
В Prison Master: Cons vs Guards всё завязано на балансе: экономика, дисциплина, обучение персонала, экстренное реагирование — всё под твоим контролем. Вспыхнул бунт? Бросай силы, туши хаос и восстанавливай порядок. Успешно справился — расширяй территорию и строй новые секции, где сложнее, опаснее и прибыльнее. Нет доната, всё зависит от твоих решений. Хочешь почувствовать, каково это — держать ад под замком? Добро пожаловать.
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.