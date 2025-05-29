Описание

Prison Master: Cons vs Guards — это управленческий симулятор с боевыми вставками, где ты начинаешь как директор скромной тюрьмы и быстро сталкиваешься с грязной, напряжённой, но чертовски интересной работой. Строй блоки, нанимай охрану, следи за питанием, камерами, графиком прогулок и уровнем агрессии среди заключённых. Каждые несколько минут — новое решение: кого изолировать, где усилить охрану, как не выйти в минус по бюджету и при этом не допустить беспорядков.





В Prison Master: Cons vs Guards всё завязано на балансе: экономика, дисциплина, обучение персонала, экстренное реагирование — всё под твоим контролем. Вспыхнул бунт? Бросай силы, туши хаос и восстанавливай порядок. Успешно справился — расширяй территорию и строй новые секции, где сложнее, опаснее и прибыльнее. Нет доната, всё зависит от твоих решений. Хочешь почувствовать, каково это — держать ад под замком? Добро пожаловать.