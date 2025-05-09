Описание

Kingdom Towers — это Tower Defense с карточной механикой, где ты защищаешь замок от безжалостных волн врагов. В начале каждой битвы ты собираешь колоду из башен и пассивных эффектов, а потом размещаешь их на карте, чтобы построить оптимальную линию обороны. Каждая башня стреляет по-своему: от скоростных арбалетов до мощных огнемётов. А пассивки дают бонус к урону, дальности или защите.





Ты открываешь новые карты, усиливаешь свою колоду и сталкиваешься с всё более сложными противниками. Каждое размещение — это решение: кого усилить, где держать линию, чем пожертвовать. Награды за победу открывают новые башни, а регулярные испытания проверяют твой стиль игры. Любишь тактику, апгрейды и нарастающий вызов? Тогда Kingdom Towers — твой шанс стать героем обороны.