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Kingdom Towers (Мод меню)

Kingdom Towers (Мод меню) 0.3.11

Построй непробиваемую оборону и отрази штурм королевства башнями из колоды
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Версия:
0.3.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Pizia
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 02:04
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Kingdom Towers — это Tower Defense с карточной механикой, где ты защищаешь замок от безжалостных волн врагов. В начале каждой битвы ты собираешь колоду из башен и пассивных эффектов, а потом размещаешь их на карте, чтобы построить оптимальную линию обороны. Каждая башня стреляет по-своему: от скоростных арбалетов до мощных огнемётов. А пассивки дают бонус к урону, дальности или защите.


Ты открываешь новые карты, усиливаешь свою колоду и сталкиваешься с всё более сложными противниками. Каждое размещение — это решение: кого усилить, где держать линию, чем пожертвовать. Награды за победу открывают новые башни, а регулярные испытания проверяют твой стиль игры. Любишь тактику, апгрейды и нарастающий вызов? Тогда Kingdom Towers — твой шанс стать героем обороны.


Информация о модах

[ Меню МОД]


– Ресурсы-

Добавить золото

Добавить бриллианты

Добавить серебряные ключи

Добавить золотые ключи

Добавить билеты босса

Добавить билеты Fortunes

– Битва -

One Hit -> Включить перед началом боя

Режим Бога

Мгновенная победа

Пропустить волну

– Разное -

Скорость: х1 – х3

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Kingdom Towers (Мод меню) v0.3.11 MOD APK

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Скачать Kingdom Towers (Мод меню) 143 Мб Ссылка 2 143 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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