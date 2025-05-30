Описание

Mansion — это хоррор-квест с элементами выживания и головоломками, где ты оказываешься заперт в старом особняке, полном тайн и смертельных ловушек. Каждые пять минут — это шаг по тёмному коридору, поиск ключа или попытка понять, кто за тобой следит и зачем ты здесь. Началось всё с охоты за сокровищем. Но теперь твоя цель — не золото, а выход.





Игра держит в напряжении: внутри тебя ждут загадки, спрятанные предметы, неожиданные атаки и аудио-подсказки, раскрывающие мрачную историю дома. Будь внимателен: шум может означать беду, а неправильный ход — ловушку. Сохранения автоматические, управление простое, доступен офлайн. Если ты любишь атмосферу, где каждое открытие — риск, Mansion предложит именно такую проверку на нервы.