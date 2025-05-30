android-1.ru / Игры / Аркады / Mansion (Мод, Без рекламы)
Mansion (Мод, Без рекламы)

Mansion (Мод, Без рекламы) 1.8

Исследуй жуткий особняк, избегай ловушек и разгадай тайну своего заточения
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Recursion Studio
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 13:10
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 243 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Mansion — это хоррор-квест с элементами выживания и головоломками, где ты оказываешься заперт в старом особняке, полном тайн и смертельных ловушек. Каждые пять минут — это шаг по тёмному коридору, поиск ключа или попытка понять, кто за тобой следит и зачем ты здесь. Началось всё с охоты за сокровищем. Но теперь твоя цель — не золото, а выход.


Игра держит в напряжении: внутри тебя ждут загадки, спрятанные предметы, неожиданные атаки и аудио-подсказки, раскрывающие мрачную историю дома. Будь внимателен: шум может означать беду, а неправильный ход — ловушку. Сохранения автоматические, управление простое, доступен офлайн. Если ты любишь атмосферу, где каждое открытие — риск, Mansion предложит именно такую проверку на нервы.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Mansion (Мод, Без рекламы) v1.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Mansion (Мод, Без рекламы) 243 Мб Ссылка 2 243 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Zombie City Defense
Zombie City Defense
Version: 0.1
Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы)
Prison Master: Cons vs Guards (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.0
FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы)
FearCraft: Mimicer (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Супер Флаппи Гольф
Супер Флаппи Гольф
Version: 1.1.0
Hero of Archery (Мод меню)
Hero of Archery (Мод меню)
Version: 1.15.55
Voidbreaker
Voidbreaker
Version: 3.9
Assault Beat
Assault Beat
Version: 0.2
Stupid Zombies 4 (Мод, Бесплатные покупки)
Stupid Zombies 4 (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.1.6

Отзывы о Mansion (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив