Mansion (Мод, Без рекламы) 1.8
Исследуй жуткий особняк, избегай ловушек и разгадай тайну своего заточения
Mansion — это хоррор-квест с элементами выживания и головоломками, где ты оказываешься заперт в старом особняке, полном тайн и смертельных ловушек. Каждые пять минут — это шаг по тёмному коридору, поиск ключа или попытка понять, кто за тобой следит и зачем ты здесь. Началось всё с охоты за сокровищем. Но теперь твоя цель — не золото, а выход.
Игра держит в напряжении: внутри тебя ждут загадки, спрятанные предметы, неожиданные атаки и аудио-подсказки, раскрывающие мрачную историю дома. Будь внимателен: шум может означать беду, а неправильный ход — ловушку. Сохранения автоматические, управление простое, доступен офлайн. Если ты любишь атмосферу, где каждое открытие — риск, Mansion предложит именно такую проверку на нервы.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.