LuckyRumble (Мод Меню) 0.035
Собери команду, брось кубики удачи и смети башню за пару минут — или начни заново с новым раскладом
В Lucky Rumble каждое нажатие — словно щелчок костяшек: ты соединяешь героев, смотришь, как цифры сливаются, а колода превращается в свежий ударный отряд. Башня ждёт наверху, но до неё нужно пройти этажи, где рандом подкидывает то удачную синергию, то полный хаос. Одна партия и крошечная арена уже пестрит спец-ударами, комбинированными аурами и вспышками критов. Погиб? Не проблема — новая попытка занимает секунду, и опять рулетка возможностей крутится с нуля.
Героев больше сотни: лучники-призраки, рыцари-громовики, алхимики-поджигатели. Каждый несёт уникальный удар и ауру, а в процессе забега ты решаешь, кого сливать ради звёзд, кого оставить ради пассивного бафа и когда рискнуть броском на «рандом-апгрейд». Всё управляется большим пальцем одной руки; игра подстраивается под две-три минуты в очереди, но за счёт случайной генерации билдов остаётся свежей часами. Если хочется мгновенного экшена с тенью глубокой стратегии — «Рамбл» затягивает с первого броска.
1. Увеличено золото
2. Увеличены характеристики героя
3. Меню модов
Примечание :
Вы можете попробовать другие ресурсы, если они тоже сработают, а также характеристики героя гораздо лучше подходят для высоких значений, таких как характеристики выше 100+. Вы можете попробовать нижеприведенные характеристики, сработает это или нет. Пожалуйста, посмотрите обучающее видео по игре для получения дополнительной информации.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.