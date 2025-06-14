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LuckyRumble (Мод Меню)

LuckyRumble (Мод Меню) 0.035

Собери команду, брось кубики удачи и смети башню за пару минут — или начни заново с новым раскладом
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Версия:
0.035
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SuperPlay.Lab
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 15:25
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Lucky Rumble каждое нажатие — словно щелчок костяшек: ты соединяешь героев, смотришь, как цифры сливаются, а колода превращается в свежий ударный отряд. Башня ждёт наверху, но до неё нужно пройти этажи, где рандом подкидывает то удачную синергию, то полный хаос. Одна партия и крошечная арена уже пестрит спец-ударами, комбинированными аурами и вспышками критов. Погиб? Не проблема — новая попытка занимает секунду, и опять рулетка возможностей крутится с нуля.


Героев больше сотни: лучники-призраки, рыцари-громовики, алхимики-поджигатели. Каждый несёт уникальный удар и ауру, а в процессе забега ты решаешь, кого сливать ради звёзд, кого оставить ради пассивного бафа и когда рискнуть броском на «рандом-апгрейд». Всё управляется большим пальцем одной руки; игра подстраивается под две-три минуты в очереди, но за счёт случайной генерации билдов остаётся свежей часами. Если хочется мгновенного экшена с тенью глубокой стратегии — «Рамбл» затягивает с первого броска.


Информация о модах

1. Увеличено золото

2. Увеличены характеристики героя

3. Меню модов


Примечание :

Вы можете попробовать другие ресурсы, если они тоже сработают, а также характеристики героя гораздо лучше подходят для высоких значений, таких как характеристики выше 100+. Вы можете попробовать нижеприведенные характеристики, сработает это или нет. Пожалуйста, посмотрите обучающее видео по игре для получения дополнительной информации.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать LuckyRumble (Мод Меню) v0.035 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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