ONCE 3 v1.0.0
Три ночи ужаса: раскрой тайну заброшенной пиццерии до рассвета и спаси себя
ONCE 3 приглашает тебя пережить три бесконечно долгие ночи в новой, но пугающе знакомой пиццерии. Ты — журналист-сталкер, решивший выяснить, зачем на месте сгоревшего ресторана снова включили неон. Камеры мерцают, часы растягивают секунды, а за витринами дрожат тени фигур. Каждые пять минут ты выбираешь: включить аварийное освещение, спрятаться в кладовой или проскочить через кухню, пока датчик движения не завоет. Три таинственные записки местных жителей намекнут, где искать улики, однако любая ошибка приближает скрим-рывок и ставит под угрозу твоё выживание.
Слушай приглушённые шаги по коридорам, управляй генератором и запоминай маршруты патруля: динамическое озвучивание меняет направление звука, вынуждая оглядываться каждую секунду. Взлом терминалов позволяет блокировать двери, экономить батарею фонаря и решать, какую зону обследовать следующей. Соберёшь все три записки — откроется путь в подвал; упустишь хотя бы одну — рискуешь остаться здесь навсегда. Восемь разветвлённых финалов награждают смельчаков, готовых снова и снова бросать вызов ночи. Сможешь ли ты продержаться до утреннего звонка?
Полная версия
Скачать ONCE 3 v1.0.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.