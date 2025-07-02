Описание

ONCE 3 приглашает тебя пережить три бесконечно долгие ночи в новой, но пугающе знакомой пиццерии. Ты — журналист-сталкер, решивший выяснить, зачем на месте сгоревшего ресторана снова включили неон. Камеры мерцают, часы растягивают секунды, а за витринами дрожат тени фигур. Каждые пять минут ты выбираешь: включить аварийное освещение, спрятаться в кладовой или проскочить через кухню, пока датчик движения не завоет. Три таинственные записки местных жителей намекнут, где искать улики, однако любая ошибка приближает скрим-рывок и ставит под угрозу твоё выживание.





Слушай приглушённые шаги по коридорам, управляй генератором и запоминай маршруты патруля: динамическое озвучивание меняет направление звука, вынуждая оглядываться каждую секунду. Взлом терминалов позволяет блокировать двери, экономить батарею фонаря и решать, какую зону обследовать следующей. Соберёшь все три записки — откроется путь в подвал; упустишь хотя бы одну — рискуешь остаться здесь навсегда. Восемь разветвлённых финалов награждают смельчаков, готовых снова и снова бросать вызов ночи. Сможешь ли ты продержаться до утреннего звонка?