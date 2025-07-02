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ONCE 3

ONCE 3 v1.0.0

Три ночи ужаса: раскрой тайну заброшенной пиццерии до рассвета и спаси себя

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AstroMd3
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 14:05
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

ONCE 3 приглашает тебя пережить три бесконечно долгие ночи в новой, но пугающе знакомой пиццерии. Ты — журналист-сталкер, решивший выяснить, зачем на месте сгоревшего ресторана снова включили неон. Камеры мерцают, часы растягивают секунды, а за витринами дрожат тени фигур. Каждые пять минут ты выбираешь: включить аварийное освещение, спрятаться в кладовой или проскочить через кухню, пока датчик движения не завоет. Три таинственные записки местных жителей намекнут, где искать улики, однако любая ошибка приближает скрим-рывок и ставит под угрозу твоё выживание.


Слушай приглушённые шаги по коридорам, управляй генератором и запоминай маршруты патруля: динамическое озвучивание меняет направление звука, вынуждая оглядываться каждую секунду. Взлом терминалов позволяет блокировать двери, экономить батарею фонаря и решать, какую зону обследовать следующей. Соберёшь все три записки — откроется путь в подвал; упустишь хотя бы одну — рискуешь остаться здесь навсегда. Восемь разветвлённых финалов награждают смельчаков, готовых снова и снова бросать вызов ночи. Сможешь ли ты продержаться до утреннего звонка?


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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