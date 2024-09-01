Описание

Amazing Frog APK была первой игрой-песочницей с комедийно-дурацким геймплеем, и она стала образцом для всех последующих игр-песочниц. Посетите дом и рабочее место самого известного и популярного супергероя в мире Amazing Frog в Суиндоне, Великобритания. Amazing Frog хорошо известна и любима во всем мире.





Какая милая и милая лягушка! Несмотря на то, что все в Суиндоне признают его городским супергероем, он попадает в беду при каждом удобном случае. Автомобили, лодки, дирижабли и луноходы — все это возможные виды транспорта для передвижения по мегаполису. Чтобы избежать жары, вы можете охладиться в местном спортзале или искупаться в озере. У вас есть власть управлять каждой нацией и территорией на земле.