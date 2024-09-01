Версия:
5.70
Требования:
Android 9
Разработчик:
Fayju
Обновлено:
Сегодня, 00:07
Возраст:
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34 372
Описание
Amazing Frog APK была первой игрой-песочницей с комедийно-дурацким геймплеем, и она стала образцом для всех последующих игр-песочниц. Посетите дом и рабочее место самого известного и популярного супергероя в мире Amazing Frog в Суиндоне, Великобритания. Amazing Frog хорошо известна и любима во всем мире.
Какая милая и милая лягушка! Несмотря на то, что все в Суиндоне признают его городским супергероем, он попадает в беду при каждом удобном случае. Автомобили, лодки, дирижабли и луноходы — все это возможные виды транспорта для передвижения по мегаполису. Чтобы избежать жары, вы можете охладиться в местном спортзале или искупаться в озере. У вас есть власть управлять каждой нацией и территорией на земле.
Информация о модах
Полная платная версия игры
Показать полностью
Скачать Amazing Frog® v5.70 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer