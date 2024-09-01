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Amazing Frog®

Amazing Frog?® 5.70

Встроенный кэш

Исследуйте город и управляйте комичным супергероем
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Версия:
5.70
Требования:
Android 9
Разработчик:
Fayju
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34 372
Скриншоты
Описание

Amazing Frog APK была первой игрой-песочницей с комедийно-дурацким геймплеем, и она стала образцом для всех последующих игр-песочниц. Посетите дом и рабочее место самого известного и популярного супергероя в мире Amazing Frog в Суиндоне, Великобритания. Amazing Frog хорошо известна и любима во всем мире.


Какая милая и милая лягушка! Несмотря на то, что все в Суиндоне признают его городским супергероем, он попадает в беду при каждом удобном случае. Автомобили, лодки, дирижабли и луноходы — все это возможные виды транспорта для передвижения по мегаполису. Чтобы избежать жары, вы можете охладиться в местном спортзале или искупаться в озере. У вас есть власть управлять каждой нацией и территорией на земле.


Информация о модах

Полная платная версия игры

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Amazing Frog® v5.70 MOD APK

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Скачать Amazing Frog® 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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