android-1.ru / Игры / Экшен / Heli Monsters (Один удар, без рекламы)
Heli Monsters (Один удар, без рекламы)

Heli Monsters (Один удар, без рекламы) 1.4.5

5
0
Скачать (170 МБ)
Нужно обновить?
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Версия:
1.4.5
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 170 МБ
id приложения:
com.heli.monsters
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
2 403

Heli Monsters — это захватывающая игра, где вам предстоит столкнуться с гигантскими монстрами, угрожающими вашему городу. Хотя на первый взгляд борьба кажется несправедливой, не стоит терять надежду. Вы играете за обычного человека, лишенного сверхчеловеческих способностей, но обладающего грозным арсеналом оружия и доспехов, которые помогут вам сражаться с ужасными зверями.


В ней люди и чудовища сталкиваются лицом к лицу, создавая хаос в городских структурах. Монстры появляются мгновенно, разрушая все на своем пути, и жители города испытывают сильный стресс. Вы — один из тех отважных стрелков, которые только что узнали, что орда монстров планирует уничтожить ваш дом. Ваша миссия — предотвратить эту катастрофу любой ценой.


Используйте свое смертоносное оружие, чтобы заставить монстров дрожать. Благодаря вашему небольшому размеру вы сможете долго оставаться незамеченным, что является огромным преимуществом в борьбе с гигантскими существами. Применяйте свои навыки и стратегическое мышление, чтобы стрелять по монстрам и защищать город от разрушений. Сможете ли вы спасти свой дом и жителей города от неминуемой гибели? Узнайте, вступив в борьбу в Heli Monsters.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Один удар
  • Неограниченная монета
  • БЕЗ ВСПЛАННОЙ РЕКЛАМЫ
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Heli Monsters (Один удар, без рекламы) 1.4.5 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
170 МБ
MOD V1 (Ссылка 2)
170 МБ

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Угон тачек будущего (Мод, Много денег)
Угон тачек будущего (Мод, Много денег)
Версия: 1.6
Stickman Hero Fight (Мод, Тупые боты)
Stickman Hero Fight (Мод, Тупые боты)
Версия: 2.1.0
Alien Survivors (Мод меню)
Alien Survivors (Мод меню)
Версия: 1.0.7
Nightmare Hero: Rogue-Like RPG (мод, Урон)
Nightmare Hero: Rogue-Like RPG (мод, Урон)
Версия: 0.9.01
Кис Кис: бутылочка игра 18+
Кис Кис: бутылочка игра 18+
Версия: 5.0.00501
Sniper 3D: Ultimate Assassin (Мод, Много денег)
Sniper 3D: Ultimate Assassin (Мод, Много денег)
Версия: 1.1
Thetan Arena: MOBA Survival (Мод меню)
Thetan Arena: MOBA Survival (Мод меню)
Версия: 420
Cat Fred Evil Pet. Horror game (Мод, Без рекламы)
Cat Fred Evil Pet. Horror game (Мод, Без рекламы)
Версия: 1.0.4

Отзывы о Heli Monsters (Один удар, без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив