Thetan Arena: MOBA Survival (Мод меню) 421
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wolffun Pte Ltd
Версия:
421
Обновлено:
Вчера, 23:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
1 517
Thetan Arena — игра, объединяющая множество различных игровых режимов, и их общая черта связана с механикой MOBA. Вы будете использовать силу разных персонажей, повышая эффективность своих навыков и вступая в стычки с другими игроками. В то же время вы также можете продемонстрировать различные навыки в увлекательных игровых режимах.
В Thetan Arena игроки приходят с графикой, которая дает им особое впечатление от доступа к множеству различных уровней и сред. Игроки найдут характеристики жанра MOBA и объединят их с другим игровым процессом, чтобы создать уникальность. В то же время перспектива этой игры полностью всеобъемлющая, чтобы помочь вам быстро двигаться, быть подходящим для тактики или атаковать врага перед вами.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Взлом карты
- Разблокировать героев
- Распространение огня
- Не тратить монеты
- Не тратить драгоценные камни
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