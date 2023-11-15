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Thetan Arena: MOBA Survival (Мод меню)

Thetan Arena: MOBA Survival (Мод меню) 421

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Скачать (150 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Wolffun Pte Ltd
Версия:
421
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.wolffun.thetanarena
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
1 517

Thetan Arena — игра, объединяющая множество различных игровых режимов, и их общая черта связана с механикой MOBA. Вы будете использовать силу разных персонажей, повышая эффективность своих навыков и вступая в стычки с другими игроками. В то же время вы также можете продемонстрировать различные навыки в увлекательных игровых режимах.


В Thetan Arena игроки приходят с графикой, которая дает им особое впечатление от доступа к множеству различных уровней и сред. Игроки найдут характеристики жанра MOBA и объединят их с другим игровым процессом, чтобы создать уникальность. В то же время перспектива этой игры полностью всеобъемлющая, чтобы помочь вам быстро двигаться, быть подходящим для тактики или атаковать врага перед вами.




Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Взлом карты
  • Разблокировать героев
  • Распространение огня
  • Не тратить монеты
  • Не тратить драгоценные камни
 Теги темы: Мод меню

Скачать Thetan Arena: MOBA Survival (Мод меню) 421 взлом

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Скачать Thetan Arena: MOBA Survival (Мод меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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