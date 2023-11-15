Thetan Arena — игра, объединяющая множество различных игровых режимов, и их общая черта связана с механикой MOBA. Вы будете использовать силу разных персонажей, повышая эффективность своих навыков и вступая в стычки с другими игроками. В то же время вы также можете продемонстрировать различные навыки в увлекательных игровых режимах.





В Thetan Arena игроки приходят с графикой, которая дает им особое впечатление от доступа к множеству различных уровней и сред. Игроки найдут характеристики жанра MOBA и объединят их с другим игровым процессом, чтобы создать уникальность. В то же время перспектива этой игры полностью всеобъемлющая, чтобы помочь вам быстро двигаться, быть подходящим для тактики или атаковать врага перед вами.







