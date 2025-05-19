Mad Heroes - Frag Hero Shooter (Много денег/ Мод меню) 2.6
Mad Heroes - это уникальная экшн-игра, которая завоевала легионы поклонников по всему миру благодаря своему необычному геймплею. В отличие от многих других экшн-игр, Mad Heroes предлагает игрокам пройти обучение перед тем, как они смогут погрузиться в игровой мир и начать получать удовольствие от игры.
Это приглашение к обучению позволяет игрокам освоить основы управления и основные механики игры, что делает процесс более доступным для новичков. После завершения обучения игроки готовы к участию в одном из самых увлекательных мобильных шутеров с героями. Mad Heroes предоставляет множество уникальных героев, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и способностями. Игроки могут выбирать героев в зависимости от своего стиля игры и стратегии, что добавляет глубину и разнообразие в геймплей.
В этой игре вас ждут битвы с другими игроками, так что вы сможете продемонстрировать свои навыки и тактические способности в режиме реального времени. Mad Heroes предлагает захватывающий мир экшна, где вы сможете стать настоящим героем и противостоять врагам в захватывающих сражениях.
– МОД МЕНЮ
– Неограниченное количество денег
– Убийство одним ударом
– Крестный путь
– Множитель скорости
– Никакой РЕКЛАМЫ
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.