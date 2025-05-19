android-1.ru / Игры / Экшен / Mad Heroes - Frag Hero Shooter (Много денег/ Мод меню)
Mad Heroes - Frag Hero Shooter (Много денег/ Мод меню)

Mad Heroes - Frag Hero Shooter (Много денег/ Мод меню) 2.6

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
2.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Criss Cross Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:49
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 73 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 421
Скриншоты
Описание

Mad Heroes - это уникальная экшн-игра, которая завоевала легионы поклонников по всему миру благодаря своему необычному геймплею. В отличие от многих других экшн-игр, Mad Heroes предлагает игрокам пройти обучение перед тем, как они смогут погрузиться в игровой мир и начать получать удовольствие от игры.


Это приглашение к обучению позволяет игрокам освоить основы управления и основные механики игры, что делает процесс более доступным для новичков. После завершения обучения игроки готовы к участию в одном из самых увлекательных мобильных шутеров с героями. Mad Heroes предоставляет множество уникальных героев, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и способностями. Игроки могут выбирать героев в зависимости от своего стиля игры и стратегии, что добавляет глубину и разнообразие в геймплей.


В этой игре вас ждут битвы с другими игроками, так что вы сможете продемонстрировать свои навыки и тактические способности в режиме реального времени. Mad Heroes предлагает захватывающий мир экшна, где вы сможете стать настоящим героем и противостоять врагам в захватывающих сражениях.



Информация о модах

– МОД МЕНЮ

– Неограниченное количество денег

– Убийство одним ударом

– Крестный путь

– Множитель скорости

– Никакой РЕКЛАМЫ

Показать полностью
 Теги темы: Много денег, Мод меню

Скачать Mad Heroes - Frag Hero Shooter (Много денег/ Мод меню) v2.6 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Mad Heroes - Frag Hero Shooter (Много денег/ Мод меню) 73 МБ Ссылка 2 73 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
игры с оружием без интернета (Мод, Много денег)
игры с оружием без интернета (Мод, Много денег)
Version: 3.7
Clash Of Steel:Fighting Heroes (Мод, Много денег)
Clash Of Steel:Fighting Heroes (Мод, Много денег)
Version: 1.0
Stick War: Mighty Tower Party (Мод, без рекламы)
Stick War: Mighty Tower Party (Мод, без рекламы)
Version: 5
Day Before Die Open World game (Мод меню)
Day Before Die Open World game (Мод меню)
Version: 3.2
Пиксельный клинок W (Мод, Много денег)
Пиксельный клинок W (Мод, Много денег)
Version: 1.6.7
Duck On The Run (Мод, Много денег)
Duck On The Run (Мод, Много денег)
Version: 1.2.8
Planet Destroyer (Полная версия)
Planet Destroyer (Полная версия)
Version: 0.0.1
Deathblaze: Action Platformer (Мод, Много денег)
Deathblaze: Action Platformer (Мод, Много денег)
Version: 1.6.0

Отзывы о Mad Heroes - Frag Hero Shooter (Много денег/ Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив