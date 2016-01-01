Версия:
1.1.16
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
JaCat Games Studio
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
93
Описание
Die Again: Troll Game Ever - Готовы ли вы принять вызов и победить в самой коварной игре всех времен? В этом захватывающем 2D-платформере вам предстоит преодолеть 120 невозможных уровней, каждый из которых проверит ваше терпение, мастерство и способность справляться с неожиданными ловушками.
С простым, но увлекательным визуальным стилем Die Again: Troll Game Ever приглашает вас в мир, где все не так, как кажется, и опасность подстерегает на каждом шагу. Не обманывайтесь кажущейся легкостью - эта игра создана, чтобы удивлять и заставлять вас вновь и вновь пытаться пройти каждый уровень.
Информация о модах
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Скачать Die Again: Troll Game Ever (Мод, Без рекламы) v1.1.16 MOD APK
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