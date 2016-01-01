Описание

Die Again: Troll Game Ever - Готовы ли вы принять вызов и победить в самой коварной игре всех времен? В этом захватывающем 2D-платформере вам предстоит преодолеть 120 невозможных уровней, каждый из которых проверит ваше терпение, мастерство и способность справляться с неожиданными ловушками.





С простым, но увлекательным визуальным стилем Die Again: Troll Game Ever приглашает вас в мир, где все не так, как кажется, и опасность подстерегает на каждом шагу. Не обманывайтесь кажущейся легкостью - эта игра создана, чтобы удивлять и заставлять вас вновь и вновь пытаться пройти каждый уровень.