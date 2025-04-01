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Ragdoll Fists (Мод, Без рекламы)

Ragdoll Fists 6.0

Без рекламы
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Версия:
6.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Lonriv Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
90
Скриншоты
Описание

Если вы обожаете рэгдоллов, палочные фигурки и физические игры, то "Ragdoll Fists" предложит вам уникальный и захватывающий опыт. Эта игра выделяется выдающимися физическими симуляциями и уникальной боевой системой, позволяя вам погрузиться в захватывающие сражения в стиле кунг-фу.


В Ragdoll Fists вы можете бросить вызов своим друзьям или проверить свои навыки в боях с противниками, управляемыми ИИ. Сражения в игре полны динамики и требуют не только быстрой реакции, но и стратегического мышления. Каждое движение вашего персонажа, каждое столкновение и удар подчиняются законам физики, создавая реалистичные и увлекательные бои.


Эта игра идеально подходит для тех, кто ищет что-то новое и интересное в жанре боевых игр. Независимо от того, хотите ли вы весело провести время с друзьями или испытать свои силы против сложных ИИ-противников, "Ragdoll Fists" предложит вам разнообразие режимов и возможностей, чтобы каждый раз наслаждаться новым игровым опытом.


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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Ragdoll Fists (Мод, Без рекламы) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

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