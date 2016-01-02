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Special Forces Group 3: SFG3 (Мод, Много денег)

Special Forces Group 3: SFG3 (Мод, Много денег) 1.8

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Версия:
1.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ForgeGames Mobile
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
637
Скриншоты
Описание

Special Forces Group 3 официально вернулась, и это ваш шанс отомстить террористам вместе с вашими товарищами по команде. Эта экшн-стрелялка наполнена адреналином и ставит перед игроками задачи, которые проверяют их навыки и стратегическое мышление. Вам предстоит действовать решительно, разработать четкие стратегии и ставить перед собой цель победы — вот что нужно капитану вроде вас.


Битва между добром и злом вновь разгорается, и вы выступаете в роли представителя антитеррористических сил. Конфликт расширяется в масштабах, требуя от вас составления эффективных планов сражений. Игрокам необходимо ставить перед собой конкретные задачи для легкого достижения победы. Реалистичные изображения и яркий звук создают захватывающую атмосферу боевых действий, погружая вас в самую гущу событий.


Каждый бой в Special Forces Group 3 требует тщательного планирования и координации. Вам предстоит взаимодействовать с командой, использовать различные виды оружия и тактики для уничтожения врага. Эта игра обещает быть одной из самых захватывающих и реалистичных шутеров, где каждое решение может стать ключевым на пути к победе.


Информация о модах
  • Неограниченные деньги

Примечание: Перед первым запуском игры необходимо включить интернет и дождаться загрузки главного меню, затем необходимо выйти из игры и отключить интернет, затем запустить игру только без интернета!

Чтобы получить много денег, купите любое оружие во время игры!

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 Теги темы: Много денег

Скачать Special Forces Group 3: SFG3 (Мод, Много денег) v1.8 MOD APK

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Скачать Special Forces Group 3: SFG3 (Мод, Много денег) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
Старые версии Special Forces Group 3: SFG3
Version 1.6


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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