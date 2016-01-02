Special Forces Group 3 официально вернулась, и это ваш шанс отомстить террористам вместе с вашими товарищами по команде. Эта экшн-стрелялка наполнена адреналином и ставит перед игроками задачи, которые проверяют их навыки и стратегическое мышление. Вам предстоит действовать решительно, разработать четкие стратегии и ставить перед собой цель победы — вот что нужно капитану вроде вас.
Битва между добром и злом вновь разгорается, и вы выступаете в роли представителя антитеррористических сил. Конфликт расширяется в масштабах, требуя от вас составления эффективных планов сражений. Игрокам необходимо ставить перед собой конкретные задачи для легкого достижения победы. Реалистичные изображения и яркий звук создают захватывающую атмосферу боевых действий, погружая вас в самую гущу событий.
Каждый бой в Special Forces Group 3 требует тщательного планирования и координации. Вам предстоит взаимодействовать с командой, использовать различные виды оружия и тактики для уничтожения врага. Эта игра обещает быть одной из самых захватывающих и реалистичных шутеров, где каждое решение может стать ключевым на пути к победе.
- Неограниченные деньги
Примечание: Перед первым запуском игры необходимо включить интернет и дождаться загрузки главного меню, затем необходимо выйти из игры и отключить интернет, затем запустить игру только без интернета!
Чтобы получить много денег, купите любое оружие во время игры!
Скачать Special Forces Group 3: SFG3 (Мод, Много денег) v1.8 MOD APK
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