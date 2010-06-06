Описание

Troll Face Quest: Horror 3 — это абсурдная и жутко смешная игра-головоломка, где тебя ждут пародии на культовые ужастики. Каждые пять минут — новый уровень, где ты должен угадать, какое действие приведёт к прохождению. Ответ всегда один — но он не логичный, а троллингово‑сюрреалистичный. Прыгай от фейлов к фейлам, пока не найдёшь нужный ход, и попробуй не заорать… от смеха.





Игра сочетает хоррор-эстетику с фирменным юмором Troll Face: мультяшная графика, неожиданная развязка каждой сцены и постоянное издевательство над твоими ожиданиями. Работает офлайн, не требует доната и идеально подойдёт тем, кто любит нестандартные задачки и чёрный юмор с привкусом ужаса. Главное — не искать логику. Здесь всё страшно… и нелепо.