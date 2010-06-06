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Troll Face Quest: Horror 3 (Мод, Без рекламы)

Troll Face Quest: Horror 3 226.1.28

Без рекламы

Проходи безумные хоррор‑головоломки и попробуй не рассмеяться от страха
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Версия:
226.1.28
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Azerion Casual
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 59 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Troll Face Quest: Horror 3 — это абсурдная и жутко смешная игра-головоломка, где тебя ждут пародии на культовые ужастики. Каждые пять минут — новый уровень, где ты должен угадать, какое действие приведёт к прохождению. Ответ всегда один — но он не логичный, а троллингово‑сюрреалистичный. Прыгай от фейлов к фейлам, пока не найдёшь нужный ход, и попробуй не заорать… от смеха.


Игра сочетает хоррор-эстетику с фирменным юмором Troll Face: мультяшная графика, неожиданная развязка каждой сцены и постоянное издевательство над твоими ожиданиями. Работает офлайн, не требует доната и идеально подойдёт тем, кто любит нестандартные задачки и чёрный юмор с привкусом ужаса. Главное — не искать логику. Здесь всё страшно… и нелепо.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Troll Face Quest: Horror 3 (Мод, Без рекламы) v226.1.28 MOD APK

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