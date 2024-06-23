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Merge Neverland (Мод, Бесплатные покупки)

Merge Neverland (Мод, Бесплатные покупки) 1.7.8

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Версия:
1.7.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
IVYGAMES
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 300 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 358

Merge Neverland — это захватывающая и красивая игра-головоломка, которая предлагает игрокам уникальную механику слияния элементов для создания более ценных и качественных предметов. Мир игры также притягателен и захватывающ, погружая игроков в захватывающее приключение.


Главная героиня случайно обнаруживает портал в другое измерение и оказывается в загадочной вселенной, населенной эльфами. Она осознает, что обладает магическими способностями, которые помогут ей решить различные проблемы местных обитателей и попытаться найти способ вернуться домой. Игрокам предстоит взять на себя роль этой героини и отправиться в захватывающее и продолжительное приключение по загадочной вселенной. Помогая местным обитателям и сливая различные элементы, они будут раскрывать тайны этого мира и исследовать свои магические способности.



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Скачать Merge Neverland (Мод, Бесплатные покупки) 1.7.8 взлом

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Скачать Merge Neverland (Мод, Бесплатные покупки) 300 Мб Ссылка 2 300 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Merge Neverland (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (8)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 апреля 2024 00:55
Kopytova, не можем точно сказать:(
0
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Kopytova
Kopytova 26 апреля 2024 13:19
Lensifal, а когда примерно будет обновления
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 апреля 2024 00:57
Kopytova, можно, но чаще всего мы обновляем как только выходит обновление мода
0
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Kopytova
Kopytova 24 апреля 2024 13:08
Добрый день. А в комментариях можно просить что бы обновили игру или только по кнопочке нужно обновить. А то там выскакивает жалоба. Я ведь не жалуюсь.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 апреля 2024 19:11
Анастасия, на мод-версиях такое возможно
0
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Анастасия
Анастасия 11 апреля 2024 15:17
У меня почему-то не получается активизировать вход через Google
0
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 6 августа 2023 20:39
Игра просто класс но без мода. Не интересно.
+1
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 3 августа 2023 18:15
Получается игра оригинальная, без мода?
0
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