Merge Neverland — это захватывающая и красивая игра-головоломка, которая предлагает игрокам уникальную механику слияния элементов для создания более ценных и качественных предметов. Мир игры также притягателен и захватывающ, погружая игроков в захватывающее приключение.





Главная героиня случайно обнаруживает портал в другое измерение и оказывается в загадочной вселенной, населенной эльфами. Она осознает, что обладает магическими способностями, которые помогут ей решить различные проблемы местных обитателей и попытаться найти способ вернуться домой. Игрокам предстоит взять на себя роль этой героини и отправиться в захватывающее и продолжительное приключение по загадочной вселенной. Помогая местным обитателям и сливая различные элементы, они будут раскрывать тайны этого мира и исследовать свои магические способности.



