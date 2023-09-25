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Защити башню: король героев (Мод, Много денег)

Защити башню: король героев (Мод, Много денег) 3.7.1

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Версия:
3.7.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Daedalus Game
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 740
Скриншоты
Описание

Tower Defense Realm King звучит как захватывающая игра, где игроки могут погрузиться в мир фэнтези и стать защитниками башни. Она предлагает комбинацию стратегической обороны и экшена, где вам предстоит сражаться с монстрами, защищая свою базу или королевство.


Игры в жанре Tower Defense обычно требуют от игроков хорошего планирования и стратегических навыков, так как вы должны правильно размещать башни и использовать различные силы, чтобы победить волну врагов. Собирание наград и улучшение башен может добавить элементы прогрессии и углубить игровой опыт.


Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество вращений

3. Без рекламы

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 Теги темы: Много денег

Скачать Защити башню: король героев (Мод, Много денег) v3.7.1 MOD APK

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Скачать Защити башню: король героев (Мод, Много денег) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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