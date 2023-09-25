Версия:
3.7.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Daedalus Game
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 740
Описание
Tower Defense Realm King звучит как захватывающая игра, где игроки могут погрузиться в мир фэнтези и стать защитниками башни. Она предлагает комбинацию стратегической обороны и экшена, где вам предстоит сражаться с монстрами, защищая свою базу или королевство.
Игры в жанре Tower Defense обычно требуют от игроков хорошего планирования и стратегических навыков, так как вы должны правильно размещать башни и использовать различные силы, чтобы победить волну врагов. Собирание наград и улучшение башен может добавить элементы прогрессии и углубить игровой опыт.
Информация о модах
1. Неограниченное количество золота
2. Неограниченное количество вращений
3. Без рекламы
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