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Защита башни: Королевство (Мод, Много бустеров)

Защита башни: Королевство (Мод, Много бустеров) 1.4.6

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Версия:
1.4.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Daedalus Game
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 159 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 592
Скриншоты
Описание

Tower Defense: Kingdom Reborn - захватывающая игра, в которой вам предстоит строить оборону, чтобы защитить свое королевство и сохранить мир. Вас ожидает увлекательный мир, оживший благодаря мультяшным животным и ярким декорациям.


Каждый уровень представляет собой уникальную карту с разнообразными маршрутами, по которым противники будут идти к вашему королевству. Ваша задача - расставить разнообразные башни и защитные сооружения на пути врагов, чтобы остановить их атаку и не допустить разрушения вашего королевства. Графика игры выполнена в ярком и красочном стиле, где мультяшные животные с доспехами и аксессуарами придают игре оригинальный и забавный вид. Вы будете наслаждаться разнообразными и уникальными персонажами, которые противостоят вам в битве за мир.


Некоторые картинки будут веселыми и смешными, заставляя вас улыбаться, а другие могут быть трогательными, вызывая эмоциональное откликание. Это создает приятную атмосферу и заставляет игрока окунуться в увлекательный мир игры.


Tower Defense: Kingdom Reborn предоставляет вам возможность проявить свои стратегические способности, разрабатывая эффективную тактику обороны, и насладиться забавным и увлекательным геймплеем в мире мультяшных животных. Вас ждут захватывающие сражения и многочисленные испытания, чтобы проверить ваше мастерство в обороне королевства и сохранении мира!


Информация о модах

Неограниченное количество передач/бустеров

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Скачать Защита башни: Королевство (Мод, Много бустеров) v1.4.6 MOD APK

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Скачать Защита башни: Королевство (Мод, Много бустеров) 159 Мб Ссылка 2 159 Мб

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