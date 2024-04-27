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Kingdom War TD Premium Offline (Мод, Режим бога)

Kingdom War TD Premium Offline (Мод, Режим бога) 2.1.76

Разрабатывайте стратегию обороны и защищайте свое королевство от враждебных армий
5
2
Скачать (260 Мб)
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fansipan Limited
Версия:
2.1.76
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 260 Мб
id приложения:
perfectplan.warring.kingdom.btd.epic.tower.defense.premium
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
4 943

Kingdom War Premium TD Offline - это захватывающая стратегическая игра в жанре Tower Defense, в которой игроки могут сразиться за звание чемпиона мира. В мире этой игры вас ожидают разнообразные вызовы и враждебные армии, и ваша задача - разработать стратегию обороны и противостоять им.


В игре вам предстоит собирать свою команду и разрабатывать тактику, которая позволит вам успешно защищать свое королевство. Вы должны будете бороться с разными формами враждебности, поэтому важно разнообразить свое вооружение и укрепления, чтобы справиться с разнообразными угрозами. Одна из особенностей игры - это возможность играть оффлайн, что делает ее доступной в любое время и в любом месте. Это позволяет вам потренировать свои стратегические навыки даже без доступа к интернету.


Kingdom War Premium TD Offline также предлагает игрокам внести значительный вклад в военные действия и стать ключевым игроком в своем королевстве. Вам придется принимать важные решения, чтобы обеспечить процветание вашей страны и защитить ее от враждебных сил.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Высокий урон
  • Режим бога

МОД 2

  • Вы можете получить бесплатные вещи, не просматривая рекламу.


 Теги темы: Режим бога

Скачать Kingdom War TD Premium Offline (Мод, Режим бога) 2.1.76 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
260 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
260 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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