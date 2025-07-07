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Cube Crusher 3D (Мод, Без рекламы)

Cube Crusher 3D (Мод, Без рекламы) v2020

2
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Версия:
2020
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 00:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 360
Описание

"Cube Crusher 3D" - это захватывающая игра на сопоставление кубов, которая предлагает игрокам динамичные испытания в трехмерном пространстве. В этой игре игрокам предстоит столкнуться с огромной стопкой кубов, каждый из которых имеет свой уникальный цвет.


Основная задача игрока состоит в устранении кубиков одного цвета. Это можно сделать путем нажатия или сдвигания кубиков таким образом, чтобы они образовывали группы из трех или более одноцветных кубиков. Когда группа кубиков образуется, они исчезают, и игрок получает очки за свои действия.


Важно постоянно улучшать свою скорость устранения кубиков и рефлексы, так как со временем скорость игры увеличивается, и становится все сложнее управлять кубами. Чем быстрее и точнее игрок справляется с устранением кубиков, тем больше очков он набирает. Игра предоставляет игрокам возможность соревноваться за высокие результаты и попробовать побить свои рекорды. Каждый новый уровень предлагает новые вызовы и испытания, что делает игру увлекательной и захватывающей.


"Cube Crusher 3D" представляет собой простую, но захватывающую игровую механику, которая требует от игроков быстрых реакций и хорошей координации. Это отличный способ развлечься и провести время, стремясь улучшить свои навыки и достичь высоких результатов. Погрузитесь в трехмерный мир сопоставления кубов и попробуйте набрать максимальное количество очков в "Cube Crusher 3D"!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Cube Crusher 3D (Мод, Без рекламы) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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