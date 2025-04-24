Machinika: Atlas — это увлекательная приключенческая головоломка, погружающая вас в загадочный мир инопланетных технологий и космических тайн. Вы играете за музейного исследователя, который оказывается на борту разбитого инопланетного корабля на спутнике Сатурна — Атласе. Вас ждут сложные головоломки и зашифрованные загадки, которые необходимо разгадать, чтобы раскрыть тайны этого космического корабля и продвигаться по сюжету.
Machinika: Atlas продолжает сюжет предыдущей игры — Machinika: Museum, но даже если вы не знакомы с ней, это не помешает вам насладиться новым приключением. Вас ждет космическая одиссея, в которой каждый решенный вопрос открывает новые загадки, а атмосферные детали и глубокий сюжет увлекают в мир неизведанных технологий и межзвездных секретов.
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