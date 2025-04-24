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Machinika: Atlas (Мод, Unlocked)

Machinika: Atlas (Мод, Unlocked) 1.1.35.50

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Версия:
1.1.35.50
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Plug in Digital
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 00:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 825 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
678
Скриншоты
Описание

Machinika: Atlas — это увлекательная приключенческая головоломка, погружающая вас в загадочный мир инопланетных технологий и космических тайн. Вы играете за музейного исследователя, который оказывается на борту разбитого инопланетного корабля на спутнике Сатурна — Атласе. Вас ждут сложные головоломки и зашифрованные загадки, которые необходимо разгадать, чтобы раскрыть тайны этого космического корабля и продвигаться по сюжету.


Machinika: Atlas продолжает сюжет предыдущей игры — Machinika: Museum, но даже если вы не знакомы с ней, это не помешает вам насладиться новым приключением. Вас ждет космическая одиссея, в которой каждый решенный вопрос открывает новые загадки, а атмосферные детали и глубокий сюжет увлекают в мир неизведанных технологий и межзвездных секретов.


Информация о модах

Разблокирован весь DLC

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Скачать Machinika: Atlas (Мод, Unlocked) v1.1.35.50 MOD APK

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Скачать Machinika: Atlas (Мод, Unlocked) 825 Мб Ссылка 2 825 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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