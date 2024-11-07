Описание

Станьте частью захватывающего детективного расследования в Detective Game: Detroit Crime, где вы в роли Дэймона Пирса, опытного детектива, погружаетесь в мрачные тайны убийств и организованной преступности в Детройте. Вас ждёт эпическая история, полная интриг, страстей и преступлений, где каждая деталь имеет значение. Раскройте свои следственные навыки и силу дедукции, чтобы разобраться в сложных головоломках и противостоять детройтской мафии и тихоокеанскому картелю.





Detective Game: Detroit Crime предлагает вам исследовать реалистичные места преступлений и разобраться в каждом эпизоде, скрывающем за собой множество доказательств и подсказок. Убийства, манипуляции и гениальные схемы преступных гениев заставят вас полностью погрузиться в мир организованной преступности. Эта игра подходит для всех возрастов и уровней интеллекта, где каждый найдет себе вызов и массу загадок!