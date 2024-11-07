android-1.ru / Игры / Головоломки / Detective Game: Detroit Crime (Мод, Много значков)
Detective Game: Detroit Crime (Мод, Много значков)

Detective Game: Detroit Crime (Мод, Много значков) 2.50

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.50
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mystery World - Detective Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
147
Скриншоты
Описание

Станьте частью захватывающего детективного расследования в Detective Game: Detroit Crime, где вы в роли Дэймона Пирса, опытного детектива, погружаетесь в мрачные тайны убийств и организованной преступности в Детройте. Вас ждёт эпическая история, полная интриг, страстей и преступлений, где каждая деталь имеет значение. Раскройте свои следственные навыки и силу дедукции, чтобы разобраться в сложных головоломках и противостоять детройтской мафии и тихоокеанскому картелю.


Detective Game: Detroit Crime предлагает вам исследовать реалистичные места преступлений и разобраться в каждом эпизоде, скрывающем за собой множество доказательств и подсказок. Убийства, манипуляции и гениальные схемы преступных гениев заставят вас полностью погрузиться в мир организованной преступности. Эта игра подходит для всех возрастов и уровней интеллекта, где каждый найдет себе вызов и массу загадок!


Информация о модах

Неограниченный значок

Показать полностью

Скачать Detective Game: Detroit Crime (Мод, Много значков) v2.50 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Detective Game: Detroit Crime (Мод, Много значков) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Murder Mystery - Detective (Мод, Много подсказок)
Murder Mystery - Detective (Мод, Много подсказок)
Version: 3.13
We Are Friends: Puzzle RPG (Мод, Один удар)
We Are Friends: Puzzle RPG (Мод, Один удар)
Version: 1.0.6
Bring You Home (Полная версия)
Bring You Home (Полная версия)
Version: 1.0.55
BLUK - Physics Adventure (Мод, unlocked)
BLUK - Physics Adventure (Мод, unlocked)
Version: 2.2.45
Hello Candy Blast:Puzzle Match (Мод Меню)
Hello Candy Blast:Puzzle Match (Мод Меню)
Version: 1.3.0
Combo Koala - Myth of Wukong (Мод Меню)
Combo Koala - Myth of Wukong (Мод Меню)
Version: 1.11.1
Puzzle Heroes: RPG Match Quest (Мод Меню)
Puzzle Heroes: RPG Match Quest (Мод Меню)
Version: 1.1.0
Modern Community (Полная версия)
Modern Community (Полная версия)
Version: 1.7004.128218

Отзывы о Detective Game: Detroit Crime (Мод, Много значков)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив