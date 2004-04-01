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Hello Candy Blast:Puzzle Match (Мод Меню)

Hello Candy Blast:Puzzle Match (Мод Меню) 1.3.1

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Версия:
1.3.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SUPERBOX Inc
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Вы готовы разбить разноцветные плитки в Hello Candy Blast: Puzzle Match? Игра предлагает вам разноцветные квадраты, и ваша миссия — разбить эти квадраты как можно быстрее.


В игре без ограничений по энергии вы можете свободно проходить уровни и бить собственные рекорды, потому что в этой игре нет ограничений по количеству игр. Вы можете играть столько, сколько захотите, и играть когда захотите, без каких-либо ограничений.


Это именно затягивающая игра, в нее можно погрузиться на несколько часов, не скучая. Во время еды, сидя и даже перед сном, вам придется сыграть несколько раундов, прежде чем вы сможете спокойно спать. Игра также дает вам более 1000 уровней, чтобы вы могли победить и удовлетворить свою зависимость.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченные деньги

Неограниченный усилитель

Без рекламы

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

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