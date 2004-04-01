Описание

Вы готовы разбить разноцветные плитки в Hello Candy Blast: Puzzle Match? Игра предлагает вам разноцветные квадраты, и ваша миссия — разбить эти квадраты как можно быстрее.





В игре без ограничений по энергии вы можете свободно проходить уровни и бить собственные рекорды, потому что в этой игре нет ограничений по количеству игр. Вы можете играть столько, сколько захотите, и играть когда захотите, без каких-либо ограничений.





Это именно затягивающая игра, в нее можно погрузиться на несколько часов, не скучая. Во время еды, сидя и даже перед сном, вам придется сыграть несколько раундов, прежде чем вы сможете спокойно спать. Игра также дает вам более 1000 уровней, чтобы вы могли победить и удовлетворить свою зависимость.