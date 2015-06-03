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Italian Brainrot Ultimate (Мод, Без рекламы)

Italian Brainrot Ultimate (Мод, Без рекламы) 1.0.4

Вся суть итальянского мем-хаоса — в одном приложении с культовыми фразами и звуками
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
IR Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Italian Brainrot Ultimate — это ультимативная мем-доска для всех, кто обожает абсурд, вирусные звуки и кричащие итальянские фразы. Каждые пять минут ты запускаешь легендарные реплики Brain Bot, смеёшься, пересылаешь друзьям или используешь в переписке, чтобы выразить себя громко и нелепо. Всё управление — в один тап, никакой регистрации, только чистый мемный звук.


Приложение работает офлайн, запускается мгновенно и подходит для любого случая: вечеринка, перерыв на работе или просто настроение «сжечь всё». Иконки, звуки и названия кнопок — как отдельный жанр юмора, который уже стал интернет-классикой. Если ты знаешь, кто такой Trulimero Trulicina — ты дома.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Italian Brainrot Ultimate (Мод, Без рекламы) v1.0.4 MOD APK

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Скачать Italian Brainrot Ultimate (Мод, Без рекламы) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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