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Brainrot Soundboard (Мод, Без рекламы)

Brainrot Soundboard (Мод, Без рекламы) 1.0.9

Нажимай на имена, слушай хаос и смейся до слёз с самой мемной звуковой декой
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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GKM Interactive UG (haftungsbeschränkt)
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Brainrot Soundboard — это безумное аудио‑развлечение для любителей мемов и хаотичного юмора. Каждые пять минут ты жмёшь на кнопки с нелепыми, громкими итальянскими и индонезийскими именами, и в ответ получаешь взрывной набор звуков, криков и абсурда. Всё подано максимально гротескно — именно так, как и должно быть в мире Brainrot.


Это не просто саундборд, а чистый хаос в кармане. Игра работает офлайн, моментально запускается и идеально подходит для вечеринок, розыгрышей или просто чтобы расшатать мозг после тяжёлого дня. Тебя ждёт десятки мемных озвучек и реакций, которые невозможно забыть. Не пытайся понять — просто включи и смейся.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Brainrot Soundboard (Мод, Без рекламы) v1.0.9 MOD APK

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Скачать Brainrot Soundboard (Мод, Без рекламы) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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