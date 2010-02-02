Brainrot Soundboard (Мод, Без рекламы) 1.0.9
Нажимай на имена, слушай хаос и смейся до слёз с самой мемной звуковой декой
Brainrot Soundboard — это безумное аудио‑развлечение для любителей мемов и хаотичного юмора. Каждые пять минут ты жмёшь на кнопки с нелепыми, громкими итальянскими и индонезийскими именами, и в ответ получаешь взрывной набор звуков, криков и абсурда. Всё подано максимально гротескно — именно так, как и должно быть в мире Brainrot.
Это не просто саундборд, а чистый хаос в кармане. Игра работает офлайн, моментально запускается и идеально подходит для вечеринок, розыгрышей или просто чтобы расшатать мозг после тяжёлого дня. Тебя ждёт десятки мемных озвучек и реакций, которые невозможно забыть. Не пытайся понять — просто включи и смейся.
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Brainrot Soundboard (Мод, Без рекламы) v1.0.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.