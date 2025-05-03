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Солитер: Девушки в костюмах

Солитер: Девушки в костюмах 1.0.2

Сотни пасьянсов и тысячи милых героинь в костюмах
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
LWW-FUNNY.ONE
Категория:
Карточные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:15
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Солитер: Девушки в костюмах — это классическая карточная игра с необычным визуальным сопровождением: в процессе прохождения ты открываешь изображения девушек в костюмах животных, фэнтези и других образах. Пасьянс раскладывается легко и плавно, а за каждое прохождение ты получаешь награды, предметы и новые иллюстрации для личной галереи. Каждые пять минут — это шаг к следующей героине и пополнение твоей коллекции.


Тебя ждёт 10 000 уровней, 3 500 уникальных изображений, внутриигровой магазин, ежедневные награды и игра в офлайне. Собирай монеты, открывай карты с девушками, составляй свою идеальную колоду и наслаждайся пасьянсом в любом месте без подключения к интернету. Это не просто карточная игра — это расслабляющее визуальное приключение для ценителей эстетики и классики.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Солитер: Девушки в костюмах 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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