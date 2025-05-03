Солитер: Девушки в костюмах 1.0.2
Сотни пасьянсов и тысячи милых героинь в костюмах
Солитер: Девушки в костюмах — это классическая карточная игра с необычным визуальным сопровождением: в процессе прохождения ты открываешь изображения девушек в костюмах животных, фэнтези и других образах. Пасьянс раскладывается легко и плавно, а за каждое прохождение ты получаешь награды, предметы и новые иллюстрации для личной галереи. Каждые пять минут — это шаг к следующей героине и пополнение твоей коллекции.
Тебя ждёт 10 000 уровней, 3 500 уникальных изображений, внутриигровой магазин, ежедневные награды и игра в офлайне. Собирай монеты, открывай карты с девушками, составляй свою идеальную колоду и наслаждайся пасьянсом в любом месте без подключения к интернету. Это не просто карточная игра — это расслабляющее визуальное приключение для ценителей эстетики и классики.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.