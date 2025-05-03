Описание

Солитер: Девушки в костюмах — это классическая карточная игра с необычным визуальным сопровождением: в процессе прохождения ты открываешь изображения девушек в костюмах животных, фэнтези и других образах. Пасьянс раскладывается легко и плавно, а за каждое прохождение ты получаешь награды, предметы и новые иллюстрации для личной галереи. Каждые пять минут — это шаг к следующей героине и пополнение твоей коллекции.





Тебя ждёт 10 000 уровней, 3 500 уникальных изображений, внутриигровой магазин, ежедневные награды и игра в офлайне. Собирай монеты, открывай карты с девушками, составляй свою идеальную колоду и наслаждайся пасьянсом в любом месте без подключения к интернету. Это не просто карточная игра — это расслабляющее визуальное приключение для ценителей эстетики и классики.