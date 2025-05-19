Описание

7 Sexy Sins - Битва против великолепных монстров. Поцарапайте их тело, чтобы сделать их более уязвимыми. В этой игре вы возьмете на себя роль ангела, который является владельцем фотокниги, наполненной фотографиями великолепных красавиц.





Обнаружение «Демонов семи грехов» — цель вашей миссии. Пробивайтесь через волны врагов, уклоняясь от смертоносных выстрелов, чтобы достичь своих целей. Демоны должны получить ваши святые штрафы, и вы должны добавить фото их унизительных потерь в свою коллекцию.





Давным-давно, пока Бог сидел без дела и начинал скучать, небесный посланник по имени Рафаил подарил Богу свою запрещенную фотокнигу и предложил ему пройтись по ней. В тот момент, когда Бог обнаружил, что содержится в фотокниге, его взгляд расширился, и ему больше не было скучно. В тот же момент Бога осенила мысль. Следующее задание для Рафаэля — пополнить свою коллекцию фотографиями обольстительных дьяволиц.