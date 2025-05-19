7 Sexy Sins (Мод меню) 1.0.15
7 Sexy Sins - Битва против великолепных монстров. Поцарапайте их тело, чтобы сделать их более уязвимыми. В этой игре вы возьмете на себя роль ангела, который является владельцем фотокниги, наполненной фотографиями великолепных красавиц.
Обнаружение «Демонов семи грехов» — цель вашей миссии. Пробивайтесь через волны врагов, уклоняясь от смертоносных выстрелов, чтобы достичь своих целей. Демоны должны получить ваши святые штрафы, и вы должны добавить фото их унизительных потерь в свою коллекцию.
Давным-давно, пока Бог сидел без дела и начинал скучать, небесный посланник по имени Рафаил подарил Богу свою запрещенную фотокнигу и предложил ему пройтись по ней. В тот момент, когда Бог обнаружил, что содержится в фотокниге, его взгляд расширился, и ему больше не было скучно. В тот же момент Бога осенила мысль. Следующее задание для Рафаэля — пополнить свою коллекцию фотографиями обольстительных дьяволиц.
1. Меню
2. Множитель урона
3. Режим бога
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.