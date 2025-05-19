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7 Sexy Sins (Мод меню)

7 Sexy Sins (Мод меню) 1.0.15

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Версия:
1.0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Zai Studio
Категория:
Аркады / Платные
Обновлено:
Сегодня, 17:18
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 682
Скриншоты
Описание

7 Sexy Sins - Битва против великолепных монстров. Поцарапайте их тело, чтобы сделать их более уязвимыми. В этой игре вы возьмете на себя роль ангела, который является владельцем фотокниги, наполненной фотографиями великолепных красавиц.


Обнаружение «Демонов семи грехов» — цель вашей миссии. Пробивайтесь через волны врагов, уклоняясь от смертоносных выстрелов, чтобы достичь своих целей. Демоны должны получить ваши святые штрафы, и вы должны добавить фото их унизительных потерь в свою коллекцию.


Давным-давно, пока Бог сидел без дела и начинал скучать, небесный посланник по имени Рафаил подарил Богу свою запрещенную фотокнигу и предложил ему пройтись по ней. В тот момент, когда Бог обнаружил, что содержится в фотокниге, его взгляд расширился, и ему больше не было скучно. В тот же момент Бога осенила мысль. Следующее задание для Рафаэля — пополнить свою коллекцию фотографиями обольстительных дьяволиц.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Режим бога

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 Теги темы: Мод меню

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MOD 85 Мб MOD (Ссылка 2) 85 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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