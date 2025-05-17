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Pizza Boy GBC Pro - GBC Emulator

Pizza Boy GBC Pro - GBC Emulator 6.9.11

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Версия:
6.9.11
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Pizza Emulators
Категория:
Аркады / Платные
Обновлено:
Сегодня, 16:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 17 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 621
Скриншоты
Описание

Pizza Boy GBC Pro - GBC Emulator - это прекрасный эмулятор, который предназначен для тех, кто любит игры на старых портативных консолях и ищет способ играть в классические игры на своих устройствах. Это приложение объединяет в себе множество полезных функций, делая его идеальным выбором для энтузиастов ретро-гейминга.


Одной из ключевых особенностей Pizza Boy GBC Pro является его способность эмулировать игры с Game Boy Color (GBC) - одной из популярных портативных консолей прошлых лет. Пользователи могут легко загружать ромы (игры) с этой консоли и наслаждаться игрой, как если бы они играли на оригинальной консоли. Эмулятор обеспечивает отличное качество графики и звука, чтобы максимально передать атмосферу старых игр. Помимо этого, Pizza Boy GBC Pro предоставляет множество настроек и опций, таких как возможность сохранять и загружать игровой прогресс, настраивать контроллеры и многое другое. Это делает игровой процесс более гибким и персонализированным.


Кроме того, приложение предоставляет уникальный игровой опыт, который привлечет как ветеранов ретро-гейминга, так и новичков. Все это делает Pizza Boy GBC Pro отличным выбором для тех, кто хочет окунуться в мир классических игр и воспоминаний.



Информация о модах

Полная версия

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Скачать Pizza Boy GBC Pro - GBC Emulator 17 Мб Ссылка 2 17 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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