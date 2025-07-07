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holedown

holedown v1.1.0

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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
grapefrukt games
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 10:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
252
Описание

Да, мы все периодически оказываемся в "игровой норе", где время кажется идти незаметно. И игра "holedown" предлагает увлекательное погружение в игровой мир, который комбинирует стратегию, неожиданность и удовлетворение. Главной особенностью игры является ее глубокое погружение в шесть различных планетарных миров. Каждая из этих планет имеет свой уникальный ландшафт и испытания, что делает игровой опыт разнообразным и увлекательным. Процедурно генерируемые уровни гарантируют, что вы никогда не столкнетесь с одинаковым уровнем дважды.


Как игрок, вы будете стрелять мячами, разбивать блоки и стараться достичь оптимальных результатов. Основываясь на вашей стратегии и точности, вы сможете увидеть зрелище шаров, подпрыгивающих к ядру планеты, что является визуально удовлетворительным и захватывающим элементом игры. Так что, если вы ищете игру, которая сочетает в себе стратегию и разнообразие, "holedown" предоставляет вам уникальный опыт и возможность исследовать шесть различных планет, каждая из которых имеет свой собственный уникальный шарм.



Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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